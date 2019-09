Nou, dit is het nieuwe logo van Volkswagen

De ene onthulling overtreft de andere.

Het is een belangrijke avond voor Volkswagen. Het merk heeft enkele uren voor de deuren van de IAA in Frankfurt openen het doek getrokken van de volledig elektrische ID.3, een auto die door de fabrikant nu al gezien wordt als de volgende Kever of Golf. Toch is dit niet het enige dat vanavond gebeurt. Volkswagen heeft ook zijn nieuwe logo onthuld.

Of nou ja… “nieuw”, in feite is er weinig veranderd. Nog altijd bestaat het logo van Volkswagen uit een duidelijke ‘V’ en ‘W’, met daaromheen een cirkel. Wat er is veranderd, is het aantal dimensies. Volkswagen heeft zijn welbekende merkteken platgeslagen, onder meer omdat dit helemaal “in” is in de zeer digitale wereld van tegenwoordig. Een 2D-logo kan daarbij diverser worden ingezet en is beter herkenbaar online.

Voor een merk als Volkswagen is het veranderen van een logo geen kleine opgave. Integendeel, het is een reuzentaak. In liefst 171 landen en bij ruim 10.000 vestigingen zullen de logo’s worden vervangen. Het gaat in totaal om een stuk of 70.000 exemplaren die eraan moeten geloven.

