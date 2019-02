Opladen bij Audi wordt stuk duurder dan bij Tesla

Vorsprung durch Technik.

Een van Tesla’s krachtigste eigenschappen is dat het een geheel eigen netwerk heeft van snelladers. Eigenaren kunnen hier tegen een milde prijs of zelfs helemaal gratis bijtanken. Hoewel er de nodige ophef kwam toen Tesla besloot de prijzen te verhogen – de prijzen zijn inmiddels iets bijgesteld – was het nog altijd niet Γ©cht duur om gebruik te maken van een van de vele Superchargers.

Bij Audi zal dit wel anders zijn, zo blijkt nu. De Duitse fabrikant, die met de introductie van zijn volledig nieuwe e-tron zijn eerste EV op de markt heeft gebracht, heeft deze week bekendgemaakt hoeveel klanten dienen te betalen voor zijn laadservice.

De Duitse autofabrikant heeft medegedeeld dat laden via de zogenaamde Audi e-tron Charging Service kan op twee verschillende manieren. Men kan kiezen tussen het City-tarief en het Transit-tarief. Het voornaamste verschil is op te maken uit de naam: City (4,95 euro p/m) richt zich vooral op mensen die in en om de stad zullen rijden, terwijl Transit (17,95 euro p/m) juist bedoeld is voor klanten die langere afstanden afleggen. Hieronder bekijk je de verschillende tarieven:

Opmerkelijk is dat Audi gekozen heeft voor een enkele prijs per laadbeurt. In plaats van per kWh te betalen, betaal je bij Audi vrijwel iedere laadbeurt de volle mep, ongeacht hoeveel stroom je bijlaadt. De langzaamste optie (22 kW) kost in beide gevallen 7,95 euro per laadbeurt, terwijl de snellere variant (50 kW) 9,95 euro kost. Wie van plan is gebruik te maken van ‘IONITY‘, de nieuwe snellaadservice van de BMW Group, Ford Motor Company en VAG, kan met een snelheid van ongeveer 150 kW laden, maar is hier per keer wel tenminste 8 euro voor kwijt – en dan mag er ook nog 33 cent per kWh betaald worden. Dat is flink meer dan bij Tesla, waar 25 cent en geen voortarief de norm zijn.

De Audi e-tron Charging Service wordt aanvankelijk in tien markten uitgerold, waaronder naar verwachting Nederland, en komt later in het eerste kwartaal in zes andere Europese markten terecht. In de loop van het jaar zal Audi de service ook het groene licht geven in acht Oost-Europese markt. Hiermee krijgen Audi-eigenaren toegang tot ongeveer 72.000 stations die door 220 leveranciers worden verzorgd.

