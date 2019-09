Officieel: Audi RS 7 Sportback met 600 pk

Na de gloednieuwe RS 6 Avant kon de RS 7 Sportback natuurlijk niet achterblijven.

Het lekkerste voor het laatst bewaren. Dat doet Audi in het geval van de RS 7 Sportback. Het bleven even stil na de onthulling van de nieuwe RS 6 Avant, maar hier is ‘ie dan. Net als de bloedverziekend snelle stationwagen is ook deze Audi weer een RS-product om je vingers bij af te likken.

In vergelijking met een reguliere A7 Sportback herken je de RS 7 aan zijn opgeklopte wielkasten, agressief bumperwerk en de nieuw vormgegeven achterbumper. Net als de achterkant van de RS 6 Avant, zal ook het achterwerk van deze RS 7 Sportback zorgen voor de nodige discussie. De auto is uitgerust met een actieve achterspoiler die bij 120 km/u omhoog komt.

De vijfdeurs Audi beschikt over 535 liter bagageruimte. Met de achterstoelen plat is er maximaal 1.390 liter bagageruimte beschikbaar. Net als bij de reguliere A7 zijn er twee fraaie schermen in het interieur geplaatst voor de bediening van MMI en de climate controle. Uiteraard huist er ook voor de neus van de bestuurder een scherm, het inmiddels welbekende Virtual Cockpit.

Het echte feest speelt zich onder de motorkap af. Een 4.0-liter biturbo V8 mild hybride is verantwoordelijk voor 600 pk en 800 Nm koppel, beschikbaar tussen 2.100 en 4.500 tpm. 0-100 km/u doet de RS 7 Sportback in 3,6 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Met het optionele Dynamic pakket ligt de top op 280 km/u. Is dit nog niet voldoende dan is er het nog het Dynamic Plus pakket. Dan kun je maximaal 305 km/u blazen.

Audi plaatst de RS 7 Sportback standaard op 21-inch velgen met 275/35 banden. Tegen bijbetaling kun je de 22-inch vijfspaaksvelgen op 285/30 banden krijgen. De snelle Duitser is optioneel met carbon keramische remschijven te krijgen. De remklauwen kunnen dan optioneel in het grijs, rood of blauw worden gespoten. Deze remmen wegen 34 kg minder in vergelijking met de standaard stalen remmen.

De Audi RS 7 Sportback komt er in dertien kleuren, waarvan 2 specifieke RS-kleuren. Het gaat hier om Nardo Grey en Sebring Black. Daarnaast zijn er nog vijf matte kleuren te kiezen voor de RS 7 Sportback.

In de eerste helft van 2020 is de Audi RS 7 Sportback te bewonderen bij de dealer. De wereldpremière is deze week op de IAA in Frankfurt.