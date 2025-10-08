Ik wil deze helm om jullie te vernederen

Mercedes-Benz en gadgets: altijd dikke maatjes.

De augmented reality-navigatie van alle moderne Mercedessen kennen we al, maar bij de CONCEPT AMG GT XX vonden ze dat niet spannend genoeg. Dus hop, helm op en projecteren maar. Het resultaat: een racehelm met ingebouwde AR-projecties. Alsof je GTA speelt, maar dan zonder pauzeknop. De helm projecteert ook voor prutsers zoals jij en ik netjes de ideale lijnen op je vizier!

In helicopters is het al jaren in gebruik, dus het werd ook wel tijd dat we in voertuigen met wielen gingen toepassen. Als je dan toch een helm op moet, dan kan je het vizier gebruiken om relevante informatie te tonen.

Het voordeel: de informatie wordt in je blikveld geprojecteerd. Je kunt dus altijd je ogen op de weg (of het circuit) houden. Met een regulier headupdisplay kan dit deels ook, maar deze oplossing is accurater, scherper en geeft je het excuus om op ongepaste momenten toch een helm op te houden.

Wat zie je dan?

Voor de recordpoging met de AMG Concept XX hadden engineers natuurlijk wat specifieke wensen. De helm gooit allerlei info direct in je blikveld. Dat is handig als je met 300 km/u je rondjes draait op Nardo, maar ook als je gewoon op de A2 nét de verkeerde afslag dreigt te pakken.

Voor de recordpoging hadden de AMG-coureurs vrij specifieke informatie nodig, zoals:

Snelheid, batterijstatus en rondeteller

Instellingen van je stuurknoppen

Virtuele poortjes voor recuperatie

Voor ons normale stervelingen is dit niet de meest zinnige informatie. Gelukkig zijn er nog wat categorieen, waardoor je je in GTA of Assietto Corsa waant maar dan in het echt. Voor op een onbekend circuit lijkt me dit redelijk briljant.

Kleurige pijlen voor de ideale lijn: perfect voor op een onbekend circuit of voor als je gewoon niet weet of je links of rechts moet bij de rotonde.

Realtime bochtpositie: alsof je Mario Kart speelt, maar dan met iets meer gevolgen als je je rijkunsten overschat.

Een oranje knoeper

Geen half werk bij AMG: de helm is gespoten in Sunset Beam-oranje, draagt trots het AMG-logo en komt met de verplichte HANS-neksteun. Ondanks alle techniek en accu’s weegt het ding maar twee kilo. Da’s lichter dan sommige integraalhelmen, en je hebt hier dus ook nog een half sciencefiction-lab op je hoofd.

Mercedes werkte samen met de Zwitserse start-up Aegis Rider Helmets ) én kreeg input van GT3-coureurs Manuel Metzger, Thomas Jäger en Fabian Vettel (jazeker, broertje van). Kortom: geen gimmick, maar serieus spul.

Wanneer in de winkel?

Nou, voorlopig niet. Deze helm is vooral een technologie-demo en een showstuk bij de AMG GT Concept XX. Maar wie weet, misschien kan je over een paar jaar met zo’n AR-helm op je knar door de file te schuifelen. Dan zie je tenminste wél meteen waar de flitsers staan en of je nog op tijd bij de McDrive kunt afslaan.