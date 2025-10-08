En met levensgevaarlijk bedoelen we dat je er dus echt aan kunt doodgaan.

In Frankrijk is iets gebeurd waar zelfs de meest doorgewinterde nieuwslezer stil van wordt. Een vrouw van 65 kwam om het leven doordat haar eigen autoruit plotseling dichtging. Geen botsing, geen fout van een ander, gewoon een raam dat deed wat het niet moest doen. Of juist wel, het is maar net hoe je het bekijkt.

Luxe wagens van vroeger hadden ze al, elektrische ramen. Tegenwoordig hebben vrijwel alle auto’s ramen die je niet handmatig hoeft te openen. Niet meer heel luxe, maar het gevoel daarvan overheerst. In elk geval bij ondergetekende, voordat er weer opmerkingen komen dat die maar iets uit zijn duim zuigt voor de clicks enzo.

Luxe auto’s zijn levensgevaarlijk

Maar goed, levensgevaarlijk dus. Waar ging het ook alweer over? Ja, die dode mevrouw in Frankrijk, dat was het. Deze vrouw was net haar geparkeerde auto in het dorp Bissy-sur-Fley uitgestapt en keek tevreden om zich heen. Nog niks geks, maar toen kwam het.

Volgens haar familie was ze vergeten de handrem van haar Fiat 500 op te trekken. Toen de auto vervolgens achteruit begon te rollen, probeerde ze via het raam de auto te stoppen. Daarbij drukte ze per ongeluk op het knopje waarmee de elektrische ruit sluit. Vervolgens kwam ze met haar nek klem te zitten tussen het raam en het dak en stikte ze.

Het klinkt als iets wat niet kán gebeuren, maar het gebeurde wel. In moderne auto’s zitten allerlei sensoren om juist dit soort ongelukken te voorkomen. Toch ging het hier op de een of andere manier fout. Niemand snapt hoe een elektrisch aangedreven product, bedoeld om het leven makkelijker te maken, zo meedogenloos kon worden. Of het moet Huub Stapel zijn.

Elektrisch raam doodt vrouw

Buurtbewoners ontdekten de auto pas uren later. Ze dachten eerst dat de vrouw onwel was geworden, tot ze zagen wat er echt aan de hand was. De politie noemt het een tragisch ongeval. Dat is het minste wat je kunt zeggen.

Het wtf-gehalte van dit verhaal is behoorlijk intens. Je leest het, kijkt naar je eigen auto en denkt: dat knopje waar ik net nog gedachteloos op drukte, dat lieflijk bewegende raam kan dus echt levensgevaarlijk zijn. Een kleine routinehandeling, een knopje naast je portier, en het kan misgaan.

Dus, wat hebben we geleerd? Pas op met elektrische ramen, die kunnen je dag behoorlijk vergallen…