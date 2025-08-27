Zo hoog is de boete voor het parkeren van je caravan

De zomervakantie zit er nu toch echt op. Staat je caravan nog voor je deur? Dit is de boete voor het te lang parkeren van je caravan.

Het is weer voorbij die mooie zomer… Zo goed als iedereen is weer terug in Nederland en weer naar school of aan het werk. De grijze golf gaat nog een maandje weg in het naseizoen, maar dan moeten alle campers en caravans toch echt weer terug in hun stalling. Uitgekrampeerd!

Voor het zover is staat de sleurhut en de camper nog even langs de straat of op de oprit om schoon te worden gemaakt en leeg te worden geruimd. Dat mag echter in bijna elke gemeente maar heel even.

Drie dagen voor de deur

Hoe lang je camper of caravan voor de deur mag staan is in elke gemeente geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is aan de gemeente om te bepalen hoe lang het is toegestaan, maar in de meeste Nederlandse gemeentes is de parkeertermijn maximaal drie achtereenvolgende dagen. Oh en dat geldt ook voor je aanhanger of vouwwagen.

Vergeet niet dat als je kampeermiddel of aanhanger op een betaald parkeren plek staat dat je gewoon parkeergeld moet dokken. Er kunnen overigens meer bepalingen staan in die APV. Zo kan er een lengte en breedte beperking zijn, is je caravan bijvoorbeeld langer dan zes meter, dan zou het zomaar kunnen dat die niet binnen de bebouwde kom mag staan.

Boete te lang parkeren caravan

Staat het kampeermiddel langer dan de genoemde termijn in de APV langs de weg dan kun je daarvoor een boete krijgen. Ook die boete kan per gemeente verschillen, maar is meestal 129 euro, zo lezen we in het AD.

Overigens staat er meestal niet “parkeren” in de APV maar “plaatsen” of “hebben”. Hiermee ondervangt de gemeente mensen die slim denken te zijn en de caravan of camper iedere drie dagen een parkeerplekje opschuiven. Op de eigen oprit zetten is niet altijd de oplossing, ook daar kun je een boete krijgen omdat de caravan of camper toch zichtbaar kan zijn vanaf de openbare weg.

Kortom, de vakantie is voorbij dus breng de caravan of camper gewoon zo snel mogelijk naar de stalling. Als je er één hebt kunnen vinden natuurlijk…

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: @jeroen797