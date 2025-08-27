Zo hoog is de boete voor het parkeren van je caravan

De zomervakantie zit er nu toch echt op. Staat je caravan nog voor je deur? Dit is de boete voor het te lang parkeren van je caravan.
Het is weer voorbij die mooie zomer… Zo goed als iedereen is weer terug in Nederland en weer naar school of aan het werk. De grijze golf gaat nog een maandje weg in het naseizoen, maar dan moeten alle campers en caravans toch echt weer terug in hun stalling. Uitgekrampeerd!
Voor het zover is staat de sleurhut en de camper nog even langs de straat of op de oprit om schoon te worden gemaakt en leeg te worden geruimd. Dat mag echter in bijna elke gemeente maar heel even.
Drie dagen voor de deur
Hoe lang je camper of caravan voor de deur mag staan is in elke gemeente geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is aan de gemeente om te bepalen hoe lang het is toegestaan, maar in de meeste Nederlandse gemeentes is de parkeertermijn maximaal drie achtereenvolgende dagen. Oh en dat geldt ook voor je aanhanger of vouwwagen.
Vergeet niet dat als je kampeermiddel of aanhanger op een betaald parkeren plek staat dat je gewoon parkeergeld moet dokken. Er kunnen overigens meer bepalingen staan in die APV. Zo kan er een lengte en breedte beperking zijn, is je caravan bijvoorbeeld langer dan zes meter, dan zou het zomaar kunnen dat die niet binnen de bebouwde kom mag staan.
Boete te lang parkeren caravan
Staat het kampeermiddel langer dan de genoemde termijn in de APV langs de weg dan kun je daarvoor een boete krijgen. Ook die boete kan per gemeente verschillen, maar is meestal 129 euro, zo lezen we in het AD.
Overigens staat er meestal niet “parkeren” in de APV maar “plaatsen” of “hebben”. Hiermee ondervangt de gemeente mensen die slim denken te zijn en de caravan of camper iedere drie dagen een parkeerplekje opschuiven. Op de eigen oprit zetten is niet altijd de oplossing, ook daar kun je een boete krijgen omdat de caravan of camper toch zichtbaar kan zijn vanaf de openbare weg.
Kortom, de vakantie is voorbij dus breng de caravan of camper gewoon zo snel mogelijk naar de stalling. Als je er één hebt kunnen vinden natuurlijk…
kniesoor zegt
Reden temeer om nooit aan zo’n ding te beginnen.
mashell zegt
Dat die lelijke dingen niet al te lang op de straat mogen staan is redelijk maar dat het per gemeente kan verschillen is ongrondwettelijk.
Flutterbear zegt
Hoezo is de gehele APV ongrondwettelijk? Het zijn namelijk allemaal regels die specifiek voor die regio gelden onafhankelijk van andere regio’s.
lekkerlinksrijden zegt
Nee, dat heet APV
Sir_Vmax zegt
Toch ironisch dat je dan met de daktent op de auto jaar rond mag gaan en staan waar je wil, maar zodra deze op een eigen asje gemonteerd zit aan de haak hangt het zichtvervuiling is.
Flutterbear zegt
Daktenten nemen geen parkeerplaatsen en blokkeren nauwelijks uitzicht. Verder zijn er meer caravans dan dakkoffers.
Zou zeggen ga er eens “overal” proberen te slapen in je daktent en blijkt dat de regels ook daar best strikt zijn.
Sir_Vmax zegt
Nogal vanzelfsprekend. Het ging mij om de esthetische beweegreden achter deze APV.
Robert zegt
“Op de eigen oprit zetten is niet altijd de oplossing, ook daar kun je een boete krijgen omdat de caravan of camper toch zichtbaar kan zijn vanaf de openbare weg.”
Ik geloof daar geen moer van. Wat je op je eigen terrein doet is, zo lang je daar geen overlast mee veroorzaakt, iets wat de (lokale) overheid helemaal niets aan gaat.
Ook de regels over maximale lengtes en/of hoogtes is iets wat in de praktijk maar zelden wordt gehandhaafd; de hele wijk staat vol met bedrijfsbusjes en dat wordt 99% van de tijd ook gedoogd. Zou je er onverhoopt toch een prent voor krijgen, dan is een beroep op het gelijkheidsbeginsel al reden genoeg om deze weer van tafel te krijgen.
De ervaring (van mijn ouders) leert overigens, dat handhaving pas in actie komt als de buren gaan lopen klagen. Uiteraard anoniem, natuurlijk.
lekkaah zegt
Dat klopt, gemeente huurt nog wel eens ZZP’ers (legal) in om tegenargumenten te verwerven om maar niet te hoeven handhaven. Velen geven de gemeente de volledige schuld maar het zijn je buren die klagen waardoor zij verplicht zijn te handhaven.
Met bijna 4 miljoen AOW’ers is de kans substantieel dat je een BOA aan de deur krijgt..