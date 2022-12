Kostenbesparing: Tesla opladen aan een lantaarnpaal

Je Tesla opladen aan lantaarnpaal mag niet en daarom is de vindingrijke eigenaar opgepakt.

Tsja, het is natuurlijk verboden. Sterker nog, het is gewoon stelen en in dit geval van de overheid. Toch kan je het zien als een creatieve besparing in deze barre tijden waar alles duur is. Echter, de eigenaar van deze Tesla liep tegen de spreekwoordelijke lamp.

Tesla opladen aan lantaarnpaal

De politie in Oud-Beijerland betrapte de lantaarnpaal-klever gisteren. Wellicht dat hij geen laadpaal kon vinden, of hij wilde gewoon goedkoop laden. De beste man had in elk geval een bijzondere laadpaal ‘gevonden’. De politie deelde wat foto’s op Instagram en daar zien we een lange kabel met katrol. Die heb je niet standaard achter in je auto liggen, toch?

Maar goed, de eigenaar heeft niet lang kunnen opladen want de politie heeft hem betrapt en aangehouden. De politie zag direct dat er iets aan de hand was. Het lijkt er ook op dat de auto gewoon op de weg staat in een flauwe bocht. Niet een hele slimme plek om dit kunstje uit te voeren.

Aan de lantaarnpaal was gerommeld en daarom gingen de dienders op onderzoek uit. We hebben het hier natuurlijk wel over stroomdiefstal en daarom is de man ingerekend. De politie is ‘benieuwd naar het verhaal achter deze actie’. Nou, wij ook!

Lantaarnpaal-klever

De elektrische auto stond in de buurt van een lantaarnpaal in de Bootstraat en de eigenaar heeft met een verlengsnoer ingeplugd. Het lijkt vrij onschuldig, maar er staan serieuze straffen op. Op elektriciteitsfraude staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Of een geldboete dat kan oplopen tot een ton. Dat zijn geen misselijke straffen en zijn mede ingegeven omdat criminelen elektriciteit aftappen voor het produceren van allerlei soorten drugs.

Tevens is het, als je het niet goed doet, gevaarlijk. Het kan leiden tot kortsluiting met alle gevolgen van dien. De eigenaar van de Tesla is meegenomen naar het politiebureau. Welke straf hij uiteindelijk krijgt, daar gaat de rechter over.

Afbeeldingen via politie_hoekschewaard