Politieauto’s zijn rammelbakken: staan stil door mankementen!

De politieauto’s in ons land zijn in erbarmelijke staat en staan stil door allerlei technische mankementen.

Je mag toch verwachten als je je leven op het spel zet voor je werk, dat je tenminste over goed materiaal kan beschikken. Nou, dat is niet (altijd) het geval. Verschillende auto’s van de politie staan stil omdat ze mankementen vertonen.

Politieauto’s met mankementen

In Nederland hebben we verschillende politiediensten. Al deze diensten hebben specifieke taken en daar horen ook bijbehorende politievoertuigen bij. Denk aan gevangenenvervoer of snelle surveillancewagens. Deze laatste zien we vaak over onze snelwegen scheuren in de vorm van een Audi A6 Avant. De politie surveilleert ermee, zet er indien nodig de achtervolging mee in en voert er verkeerscontroles mee uit. Maar de Telegraaf weet te melden dat er veel aan de hand is met al deze verschillende soorten voertuigen.

Dat de auto’s kapot zijn is al lastig. Maar er zijn voertuigen die afgeschreven zijn, maar waar nog geen vervanging voor is. Dit omdat ze nog niet leverbaar zijn. Dat is tevens het geval met de onderdelen om de auto’s mee te repareren. Resultaat is dat tientallen politievoertuigen in de garage staan, waardoor de dienders minder goed hun werk kunnen uitvoeren.

En dat is tegen het zere been van de politievakbonden. Die constateren deze problemen steeds vaker. Er zijn steeds vaker minder inzetbare voertuigen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor politieagenten zelf, maar ook voor de burgers van ons land. Maarten Brink van de politievakbond ACP zegt dat het nu roeien is met de riemen die er nu zijn. Maar volgens hem is het wel pijnlijk dat het lijkt dat er voorlopig geen einde komt aan de problemen.

Nationale Politie

De Nationale Politie die hierover gaat is van mening dat de situatie ‘zeer onwenselijk’ is. Ja, dat lijkt me logisch. De hamvraag is natuurlijk hoe zit dit gaan oplossen en hoe snel! Maar daar reppen ze met geen woord over.