Kou en files: Rode Kruis waarschuwt wintersporters

Ondanks de barre omstandigheden neemt bijna niemand voorzorgsmaatregelen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen.

De grote uittocht richting de Alpen is volop bezig, maar het beloven barre reizen te worden. Het is flink koud in Europa en op de wegen richting met name de Alpen worden wederom enorme files voorspeld. Desondanks stappen de meeste automobilisten onvoorbereid in de auto. Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 60 tot 80 procent van de wintersporters niet voldoende maatregelen treft om te kunnen overleven als ze in een file stil komen te staan.

Het kan ’s nachts tot -20 graden worden in de wintersportgebieden, maar mensen nemen niet genoeg maatregelen om zich tegen die kou te weren, mochten ze bijvoorbeeld stranden met de auto. Neem daarom als je op wintersport gaat dekens mee in de auto en zorg dat je genoeg eten en drinken bij de hand hebt om langere tijd te kunnen overleven.

Als Autoblog zijnde willen we daar nog aan toevoegen: weet welke bergweggetjes leeg zijn en zorg voor een auto met achter- of vierwielaandrijving. PK’s zijn niet nodig, driften kan in de sneeuw altijd wel. Fijne wintersport!

Foto: Autojunk