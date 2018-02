Toyota Aygo is weer fris en fruitig

De Japanners hebben hun junior langs de plastisch chirurg en de fysiotherapeut gestuurd.

In aanloop naar de autobeurs van Genève over een paar weken presenteert Toyota haar strakgetrokken Aygo. Eerlijk gezegd leefden we hier persoonlijk nog niet in de veronderstelling dat de Aygo gedateerd was, maar de stadsrakker gaat in zijn huidige vorm alweer mee sinds het voorjaar van 2014. En autofabrikanten die hun modellen langer dan vier jaar ongemoeid laten zijn tegenwoordig schaars.

De nieuwe Aygo heeft een iets strakkere neus, de nieuwe koplampen hebben geïntegreerde LED-dagrijverlichting. De nieuwe grille benadrukt de breedte van de auto en bovendien zijn er nieuwe velgen te selecteren. De achterkant heeft ook nieuw vormgegeven LED-lampen, volgens Toyota is het geheel nu meer premium. Bovendien zijn er twee nieuwe kleuren beschikbaar: Magenta en New Blue. Ook het interieur is opgeknapt (Toyota laat ons nog geen foto’s zien daarvan, helaas) en bovendien is er gewerkt aan de geluidsisolatie om het geheel wat stiller te krijgen.

Maar belangrijker is het nieuws in de neus: er is een nieuwe VVT-i 1.0 driepitter die voldoet aan emissienorm Euro 6.2. Dit blokje heeft een hogere compressieverhouding, gekoelde EGR en een verbeterde balans-as. In combinatie met een nieuw dual brandstof-injectiesysteem zorgt dat voor een piekvermogen van 72 pk bij 6000 toeren per minuut. Bij 4400 RPM komt het maximale koppel van 93 Nm vrij. De 0-100 kost 13,8 seconden, de topsnelheid bedraagt 160 kilometer per uur. Ook het onderstel en de besturing zijn verbeterd.