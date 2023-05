Niet originele Skyline R34 leverde 1,3 miljoen op

Een nieuw record voor de Nissan Skyline R34, iemand kocht dit exemplaar voor 1,3 miljoen dollar.

De inflatie is aan alles te merken, maar bij Japanse auto’s in de jaren ’90 is de inflatie al jaren hard aan het gaan. Auto’s als de Toyota Supra, Mazda RX-7 en Nissan Skyline GT-R zitten al jaren in de lift. Waar de kracht van deze auto’s juist was dat ze een goedkopere vuist konden maken tegen Europese of Amerikaanse sportauto’s, moet je nu flink dokken voor een exemplaar. Bij de meeste Japanners zijn er dan ook specifieke modellen die bijzonder zeldzaam (lees: bijzonder duur) zijn.

Skyline R34

Bij de Nissan Skyline GT-R (R34) had je in ieder geval voldoende te kiezen. Het standaard recept met diens 280 pk sterke RB26DETT-motor begint al schaars en duur te worden. Het gros van de speciale versies is al helemaal niet meer goedkoop te krijgen. Het bewijs daarvan is een Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür die in 2021 verkocht werd voor een recordbrekende 409.000 euro. Een zeldzame versie, bijna geen kilometers op de teller en een zo origineel mogelijke staat. Dat is dan ook min of meer de checklist voor een peperdure R34.

Nieuw record

Welnu, dat record is verbroken. En flink ook. We hebben het bedrag eigenlijk al genoemd, dus laten we daarmee beginnen: het nieuwe record voor Nissan Skyline GT-R prijzen is 1.357.000 dollar. Het exemplaar is ook niet perse voer voor baanbrekende prijzen. Sterker nog: het is géén speciale editie, er staan wat kilometers op en hij is zelfs verre van origineel! Dat laatste is juist wat de prijs goed moet praten.

Paul Walker

De duurste Nissan Skyline GT-R ter wereld, in diens meest bekende kleur Bayside Blue, is namelijk gebouwd zoals Paul Walker ‘m wilde. De acteur die Brian O’Connor speelde in ieders favoriete autofilmreeks Fast & Furious reed dan ook met deze R34 in Fast & Furious 4. Er zijn meerdere R34’en gebruikt, maar slechts eentje was een ‘echte’ (de andere waren stuntauto’s).

En zo kun je de “Fast & Furious-belasting” keer 100 doen, want Paul Walker liet de modificaties aan deze Nissan R34 niet over één nacht ijs gaan. De auto is volledig ontdaan van stickers en badges, enkel de ‘GT-R’ badges mochten blijven. Voor 8.500 dollar is er ook een speciale monitor in het interieur toegevoegd, die in de film gebruikt werd voor allerlei informatie tijdens het racen.

Ook deed Walker zijn zegje over de performance-modificaties aan deze Nissan Skyline GT-R. De lijst bevat volgens de veiling:

Turbonetics intercooler

Nismo-veren

Rolkooi

ARC veerpootbrug

Volk Racing RE30 velgen

Rotora remmen-upgrade met zes (voor) en vier (achter) zuigers

Nismo Version II bumper en sideskirts

East Bear motorkap

Achterbank verwijderd

Momo sportstuur

V-Spec pedalen

Head-up display monitor

LCD display met tellers in real-time

Sony headunit (scherm)

OMP-sportstoelen (die nog in de rijpositie van Paul Walker staan!)

Nismo NE-1 uitlaat

Turbodruk opgevoerd om 550 pk te realiseren

Bepaald niet origineel dus. Maar goed, je kunt Paul Walker min of meer direct aanwijzen als degene die deze auto zo onsterfelijk heeft gemaakt voor de fans, dus een auto gebouwd volgens zijn ideaal moet dan wel scoren.

Maas in de wet

Wat het verhaal achter deze Nissan Skyline R34 GT-R ook niet makkelijker maakt is hoe deze in de Verenigde Staten eindigde. Amerikanen kijken namelijk al bijna 24 jaar jaloers naar de rest van de wereld omdat de R34 GT-R verboden fruit is voor hen. De auto is nooit geleverd in de VS en grijs importeren kan alleen als deze 25 jaar of ouder is (tenzij je enorm veel tijd en geld over hebt voor typegoedkeuring-rompslomp). Toch heeft deze R34 een tijdje een “geldige” VS-titel gehad.

Firma Kaizo Industries vond namelijk een maas in de wet. De importwetten in de VS zijn iets coulanter als het gaat om kitcars. Kaizo bracht de R34 als chassis met koets naar de VS en verscheepte de RB26DETT-motor los erbij. Omdat de auto technisch gezien in de VS opgebouwd werd als volledige auto, konden ze er een kitcar-status voor krijgen. Kaizo kon deze methode een handjevol keren gebruiken voordat het Amerikaanse Department of Transport er een stokje voor stak.

Helaas startte dat ook een soort heksenjacht naar de Skylines die middels deze maas in de wet naar de VS zijn gekomen. Deze R34 werd opgespoord en in beslag genomen na het opnemen van de volgende Fast & Furious film Fast Five en in 2012 was exporteren naar Europa de enige manier om de auto niet direct naar de shredder te sturen.

Het is dan ook in Europa waar deze Nissan Skyline GT-R R34 werd aangeboden. De koper kan niet op zijn dooie akkertje de auto terugkrijgen in de VS, tenzij hij ofwel nog twee jaar wacht ofwel een ‘show en display’-titel kan krijgen (dan mag je er zeer beperkt mee rijden als zijnde een museumstuk). We weten niet wie de auto uiteindelijk heeft gekocht of wat voor nationaliteit diegene heeft, dus of dat relevant is moet ook maar blijken.

Zwaar gemodificeerd, (goed) gebruikt, geen speciale editie en een zeer tumultueus verleden wat betreft mazen in de wet. En toch is de Paul Walker-status van deze Nissan Skyline GT-R R34 genoeg om hem voor de hoogste bieder 1.357.000 dollar (1.210.444 euro) waard te maken. Officieel hoeven we ons niet meer af te vragen of de Fast & Furious-belasting feit of fabel is. (via Bonhams)