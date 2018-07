Kreknodde! AB-scribent verzwijgt bestaan eigen merk

Wat weet jij eigenlijk van je collegae?

We don’t want to know how your weekend was! Sommige dingen wil je liever niet weten van je collegae, maar gisteren tipte collega @dizono me dat collega @willeme wel een heel frappant feit over zichzelf heeft ‘achtergehouden’. Zeker gezien het feit dat we nota bene voor een site over auto’s (en aanverwanten als huisblog, bootblog, truckblog, motorblog en camperblog) schrijven. Het feit wil namelijk dat @willeme gewoon een truckmerk heeft. Althans: er bestond ooit een truckmerk dat Willeme heette. Met een accent grave op de eerste ‘e’. Willème dus.

Willème werd in 1923 opgericht door Louis Willème, een man die eerder werkte voor de Franse autofabrikant Automobiles Grégoire. Dat bedrijf maakte echter stijlvolle personenwagens, terwijl Willème zich met zijn eigen merk toelegde op het bouwen van noeste trucks. In het prille begin van het merk zat Willème vuistdiep in het Franse Military–Industrial Complex, getuige ook onderstaande foto van een DW12A die een tank (Renault?) vervoert.

Nadat dat hele verhaal met een sisser af was gelopen, werd het tijd om een nieuwe generatie trucks te bouwen. Dit werden de S10, L10 en R15, voorzien van motoren die uitgerekend afkomstig waren uit het land van de vijand. De aggregaten kwamen namelijk uit de schappen van Deutz.

Met de modellen die volgden leek Willème zich steeds meer te specialiseren in het échte werk. De 610, 615 en TL/LD-Series waren bakbeesten van trucks die tevens in hoge mate te customisen waren al naar gelang de wensen van de klant. Een beetje zoals GINAF dat nog altijd doet in Nederland. Drie of vierassers met meerdere aangedreven assen waren Willème’s toppers. Hieronder is @willeme geplaatst naast iets wat lijkt op een Fiat Topolino (@desjonnies, kom er maar in) for size.

Toch bleken deze mastodonten allemaal niet winstgevend genoeg te zijn voor het merk, of misschien wilden de aandeelhouders gewoon cashen. Hoe dan ook werd Willème in 1970 verkocht aan Perez et Raymond (PRP). Zij gingen nog even door met het bouwen van trucks onder de merknaam Willème. Het laatste wapenfeit was onderstaande TG300, een ‘8×8’ aangedreven door een Detroit Diesel V16.

Vervolgens werd Willème doorverkocht aan het Belgische MOL Trucks, dat tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat en bijvoorbeeld 6×6-en levert om in zetten bij olievelden in Algerije. Zowel Louis als @willeme weten dat vast te appreciëren.