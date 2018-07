Deze Audi op Autotrack is geen RS3

Hij rijdt zelfs niet op benzine.

Gisteren gingen we qua Audi’s nog volledig voor team rood, dus moeten we dat vandaag compenseren met wat team geel. Uiteraard is team geel wel minder tof dan team rood en dat wreekt zich ook in de auto’s. De ton sur ton RS7 van gisteren viel bij velen niet in de smaak, maar bestond wel louter uit hoogwaardige, of in ieder geval hoog aangeschreven elementen. Bij deze ‘RS3’ is dat deels ook zeker het geval, maar toch begeeft deze Audi zich iets meer in de richting van ‘swekkertuning’.

Ten eerste is de gele kleur namelijk niet origineel (rijtest), maar het resultaat van een wrapje. Ten tweede is het zoals de titel van dit bericht al zegt in tegenstelling tot wat de looks je willen doen geloven geen RS3, maar een TDI. Ooit startte de auto zijn leven -letterlijk- als een grijze muis met een 105 pk sterk 1.6 dieseltorretje onder de kap en een grijze jas aan. Pas later volgden de tweaks.

De motor kreeg wat decadurabolin te verstouwen van JD Customs, waardoor het vermogen bijna verdubbeld is naar 200 pk. Naast het al eerder vernoemde gele wrapje heeft de A3 twee RVS stortkokers gekregen, zitten er de sloefers van de RS6 onder en heeft de auto de originele dorpels, voorschermen, achterklep en bumpers van de RS3 aangemeten gekregen. De achterlampen en dergelijke zijn een beetje ‘zwartgemaakt’. Strak detail: het interieur is ook aangepast inclusief Recaro’s en de nodige gele stiksels.

Er is dus flink wat geld uitgegeven aan de kleine boksbeugel. Maar waarom dan geen echte RS3 aanschaffen? de kilometerstand geeft daar wellicht het antwoord op. Deze A3 heeft er namelijk al ruim twee ton opzitten in vier jaar. Voor de beurs is het toch prettiger om dat te doen met een dieseltorretje dan met een opgepompte vijfpitter. Om nog maar te zwijgen over het aantal remmen dat je er doorheen gejaagd had met een echte RS3…

In dat licht bezien is de vraagprijs van 21.950 Euro wellicht wat optimistisch. We vrezen dat het zo’n typisch gevalletje kan zijn van een liefhebber die niet kan stoppen met het modden van zijn auto, zonder dat de waarde daardoor evenredig omhoog gaat. Tsja en dan komt dat pijnlijke moment van verkoop. Voor iemand die niet veel rijdt is diesel niet interessant en iemand die wél veel rijdt zal de auto vrij snel volledig afgeschreven hebben qua kilometers, zeker gezien het feit dat de motor toch flink opgepompt is. Of vind jij de prijs wel te pruimen?



Dank Jonas voor de tip!