Autoblog advies: vrouw zoekt ultieme weekendcruiser

Het is mooi weer (al een tijdje, trouwens), dus de cabrio-kriebels komen naar boven. Sommige autoliefhebbers zweren bij een dichte auto, vanwege de afgenomen torsiestijfheid en het toegenomen gewicht van een ‘onthoofde’. Het is alleen de vraag hoe relevant dat is op het moment dat je een compleet nieuwe dimensie aan je auto kan toevoegen. Doe het dakje naar beneden en alles wordt beter. ‘Wegligging’, ‘apex’ en ‘overstuur’ zijn ineens zwaar overgewaardeerde begrippen. Zet Ice Cube’s enge banger Today was a good day aan en het aantal boetes neemt ook af. Voor te hard rijden althans.

Autoblog lezeres Hannah wil ook graag een cabrio. Een tijdje geleden had de in Duitsland woonachtige Nederlandse een BMW Cabrio op diesel, maar met de komst van een Ford Mondeo leaseauto was die auto een beetje overbodig geworden, dus heeft ze de Bimmer verkocht. Een diesel voor de fun-kilometers is een beetje te veel van het goede. Het liefste wilde Hannah een Amerikaanse cabriolet uit de jaren ’70. Zo’n meterslang slagschip met uiteraard een lekker lome en relaxte V8 in het vooronder.

Hannah is ook voor zo’n auto gaan kijken, maar tot nu toe valt de zoektocht behoorlijk tegen. Of de auto’s waren in een behoorlijk slechte staat, of ze moesten nog te veel geld kosten. Langzamerhand besloot Hannah zodoende om toch van het idee van ‘een gigantische Amerikaan’ af te stappen. Maar wat moet ze dan wel kiezen? Ze besloot gebruik te maken van de diensten van Team Autoblog. Kunnen wij te hulp schieten?

Het moet in ieder geval een gave weekendcruiser worden met een beetje ruimte, dus geen tweezitter of een faux-2+2 als een Peugeot 206 CC. De auto mag wat verbruiken, want er worden toch niet veel kilometers mee gemaakt. En de kilometers die er wel gemaakt worden, moeten natuurlijk zo leuk mogelijk zijn. Voor de rest ziet het wensenplaatje van Hannah er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Ford Mondeo / BMW E93 330D Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: +/- €15.000,- (Kan eventueel iets opgerekt worden) Jaarkilometrage: 7.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine (LPG) Reden aanschaf andere auto: Fun auto voor het weekend Gezinssamenstelling: 1 Voorkeursmerken /modellen: Grote (snelle) cruisers (voorkeur voor cabrio) No-go modellen / merken: SUV's / Familie auto's

Jaguar XJS 4.0 Convertible

€ 14.500

1993

150.000 km

De Jaguar XJS was destijds de opvolger van de E-Type, maar had aanzienlijk meer moeite de handen op elkaar te krijgen dan zijn iconische voorganger. Dat wil niet zeggen dat de auto niet fraai is. Integendeel, het is typisch zo’n Jaguar die met de jaren fraaier en mooier wordt. In het budget kun je kiezen voor een hele late XJS in een behoorlijk fraaie staat. Er is een 4.0 zes-in-lijn of een 5.3 V12. Die laatste heeft vooral enorm veel meer dorst. Sterker nog, de 4.0 met handbak is gewoon sneller dan de V12 die altijd een automaat heeft. De XJS is geenszins een sportieve auto, daar nodigt ‘ie ook absoluut niet naar uit. Het is allemaal heel rustgevend en gemoedelijk om je voort te bewegen in deze edele Brit.

Lexus SC430 (Z40)

€ 14.000

2002

170.000 km

Wat er met deze über-Toyota gaat gebeuren is vooralsnog niet duidelijk. De auto werd behoorlijk slecht ontvangen door de pers en volgens Jeremy Clarkson en James May is het de slechtste auto ooit gemaakt. Dat klopt natuurlijk niet, want DIT is de slechtste auto ooit gebouwd. De SC430 is vooral onbegrepen. Je zou denken dat de combinatie van een grote V8 plus achterwielaandrijving voor een sportieve rijbeleving zorgt. Dat is dus niet zo, alles draait om comfort en gerieflijkheid. Met deze auto kun je alleen maar cruisen, eigenlijk. Eventueel kan dat ook op hoge snelheid, want de 3UZ-FE motor is goed voor 282 pk. Ruimte op de ‘achterbank’ is er overigens niet, althans niet voor mensen met ledematen. Zie het meer als een handige plek voor bagage.

Mercedes-Benz 300 CE – 24 (A124)

€ 15.000

1993

150.000 km

We zouden bijna het gehele advies kunnen vullen met producten van deze fabrikant uit Stuttgart. Zoek je een relatief ruime, relaxte en betaalbare cabriolet dan komt deze auto in de buurt. De meeste vierzits cabriolets zijn gebaseerd op een D-segment sedan, de E-Klasse Cabriolet van deze generatie is een E-segment auto. Dat betekent meer ruimte en meer comfort. Uiteraard is het nog altijd geen MPV, maar in zijn genre geldt de auto als redelijk praktisch. In het budget is er voldoende te vinden. Wel is het zaak goed te kijken, want er zit ook veel discutabele troep tussen. Ondanks de enorme reputatie van de 124-generatie op het gebeid van betrouwbaarheid, is het wel een 25 jaar oude auto. De leeftijd komt ook hier soms met gebreken. Met name roest wil nog weleens voorkomen. Verder een uitstekende cruiser: de zes-in-lijn is soepel zich krachtig, de automaat is schakelt zijdeacht en de wegligging is als een vliegend tapijt. In deze auto kun je het wel een tijdje volhouden.

Ford Thunderbird

€ 13.900

2004

70.000 km

Als een echte klassieke Amerikaan vinden bijzonder lastig gaat worden, waarom dan niet een Amerikaan die eruit ziet als een klassieker? Deze Ford Thunderbird is een vreemde eend in de bijt. Het was een retro-auto, overduidelijk geïnspireerd op de eerste generatie Thunderbird. In technisch opzicht is de Thunderbird echter véél moderner en hoogwaardiger dan zijn opvolger (de Ford Mustang). De Thunderbird is kort gezegd een Jaguar S-Type. Het onderstel is van de S-Type en er zit een Jaguar V8 in. De rijbeleving is een stuk gerieflijker dan in een Mustang. Het onderstel kan zowaar uitstekend oneffen wegfilteren zonder dat de auto zompig aanvoelt. Het interieur is niet zo fraai als bij andere auto’s in dit lijstje, maar het is minder erg dan de meeste plastic-fantastic Mustangs. Omdat de Thunderbird bijzonder ongeliefd is, kun je in het budget hele mooie exemplaren uitzoeken.

Maserati Spyder Zagato (AM333)

€ 15.950

1991

100.000

Je kan natuurlijk ook een sprong in het héle diepe maken en kijken naar een Maser. Zo vanaf een afstandje lijkt het niet veel bijzonders. Je zou ‘m eenvoudig kunnen aanzien voor een BMW E30 3-serie. Maar de Maserati Spyder is veel exotischer. De Biturbo-motor is nog altijd een fraai staaltje techniek, als ‘ie werkt. Je hebt koppel en vermogen voldoende voor acceptabele prestaties, hoewel de exotische soundtrack iets te veel belooft. Een Skoda Octavia vRS zul je toch echt voor moeten laten gaan bijvoorbeeld. In tegenstelling tot de sedans lijkt de Spyder langzaam maar zeker iets in prijs te stijgen. Dit was de enige die konden vinden binnen het budget en er zaten er voldoende (ver) boven.

Saab 900 Turbo 16 Cabriolet

€ 15.000

1990

145.000 km

Nog een auto die redelijk prijzig begint te worden is de Saab Cabriolet, althans, Saab Cabriolets met niet al te veel kilometers. De eigenaren zijn er gek op en rijden ze het liefst helemaal op, zo lijkt het. Er staan er voldoende te koop met meer dan vier ton op de klok. Als deze auto’s goed onderhouden zijn, kan daar trouwens nog flink geld voor gevraagd worden, ook. Rond de vijftien mille kun je kiezen uit overwegend fraaie exemplaren. Het liefste ga je voor een Turbo, niet alleen voor de power en de restwaarde, maar ook vanwege de rijbeleving. Niets is leuker dan zo’n old-school turbogat. Het lijkt allemaal harder te gaan dan dat het daadwerkelijk gaat, maar dat doet niets af aan de lol die je erin hebt. Qua karakter is het ondanks de naam ‘Turbo 16’ absoluut geen sportieve auto. Integendeel, dit is een uiterst relaxte auto om mee te cruisen. De auto heeft wel een wegligging (om van richting te kunnen veranderen bijvoorbeeld, of om in te parkeren), maar meer moet je je er ook niet bij voorstellen.

BMW 645Ci Cabriolet (E64)

2005

€ 14.500

105.000 km

Misschien wel de favoriet van ondergetekende. De BMW 6 Serie van deze generatie is op dit moment niet een chique cabrio. De betere raamexploitant, shoarmaboer of sportschoolhouder heeft nu een matzwarte 6 Serie op 21″ chromen spinners voor de deur staan. Dat of een eerste generatie Mercedes CLS. Dit doet niets af aan het feit dat het een briljante auto is. Het lijnenspel is spectaculair, zeker in een lichte kleur komt het uitstekend tot zijn recht. Het is wel zaak de ‘sportief’ uitgeruste 6 Series links te laten liggen. Als sportieve auto overtuigt de auto niet echt. De zestraps automaat van ZF is uitstekend, een handbak is wel geleverd maar erg zeldzaam. Alhoewel de zes-in-lijn uit de 630i bizar mooi loopt en snel genoeg is, is de 645Ci eigenlijk wat je wil in dit geval. De V8 gorgelt er lustig op los dan de iets bescheidener zescilinder. Qua trekkracht, met name onderin, is de V8 prettiger om te rijden. Je hoeft minder toeren te maken. Gaafste detail van de auto is het windschot, dat is een glazen achterruitje dat je afzonderlijk kan bedienen. Ook als de kap dicht is overigens. Bijzonder fraai. In dit aankoopadvies kun je ziet waar je op moet letten.

YOLO: Buick LeSabre Custom Convertible

15.000

1975

70.000 km

Het is rood met groene puntjes en het is géén aardbei. Inderdaad. Omwille van dezelfde reden hebben we uiteraard nog gezocht naar oude Amerikaanse slee met een gulzige V8. Er is veel keuze, maar dan moet je wel twee rechterhanden hebben plus tien mille voor extra onderdelen die missen. In sommige gevallen krijg je een perfecte motor met een hoop oud-ijzer erom heen. Probleem was ook dat we zochten op de bekende usual suspects: Cadillacs Eldorado en dergelijke. Ja, die zijn duur. Maar GM heeft meer gemaakt, zoals de B-Body Oldsmobiles. De B-Body is een simpel ladderchassis voor fullsize auto’s, waar onder andere deze LeSabre op gebouwd is. Natuurlijk, zo lekker excessief als een Cadillac is het niet, maar je komt heel dicht in de buurt. Deze generaties hebben achterwielaandrijving, terwijl de Cadillacs van deze tijd overgingen naar voorwielaandrijving. Verder heb je meterslang staal, enorm veel ruimte en een 7.5(!) liter grote V8. Zoals het heurt.

