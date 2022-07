Prijzen gefacelifte Lexus UX250h nog vrij stevig

Maar ja, dat krijg je met zo’n premium-badge. De prijzen voor de gefacelifte Lexus IX250h zijn er.

Soms moeten we ook alweer achter onze krabbelen: wat was het ook al weer? Merken gebruiken tegenwoordig paswoorden als namen en daardoor is het soms vrij lastig ze uit elkaar te halen. Zeker omdat elk model van een merk bijna dezelfde code meer krijgt.

De Lexus UX is de kleinste van alle Lexus crossovers. Het model staat onder de Lexus NX en RX gepositioneerd. Mocht je daar nog niet wijzer uit worden, het is het luxe zustermodel van de Toyota C-HR, een rijdend kort pittig kapseltje op basis van de Corolla.

Prijzen gefacelifte Lexus UX250h

Enfin, dat model gaat mee sinds 2018 en is onlangs opgefrist. We kennen de auto als geheel elektrische UX300e, maar je hebt nu ook een reguliere hybride. Voor nu hebben we de prijzen voor je.

UX250h Zo kaal dat ‘ie geen naam heeft | € 47.995

UX250h Comfort Line | € 52.495

UX250h F Sport Design | € 55.495

UX250h Luxury Line | € 56.995

UX250h Executive Line | € 62.995

UX250h Executive Line AWD | € 64.995

De Lexus UX250h is per direct te bestellen en zal dat najaar staan te schitteren bij de Lexus-showrooms. Qua garantie zit je wel lekker, want alle modellen krijgen 10 jaar of 200.000 km garantie vanaf de fabriek mee. Mocht je de hybride niet nodig hebben, er is ook een UX200 zonder ‘e’ of zonder ‘h’. Check de Nederlandse prijzen daarvan in dit artikel.

Concurrentie

Uiteraard kijken we dan ook eventjes naar prijzen van de concurrentie van de Lexus UX250h:

Jeep Compass 1.5T e-Hybrid Longitude | € 42.800

Alfa Romeo Tonale 1.5T | € 46.080

DS 3 Crossback E-Tense Trocadero | € 46.490

Volvo XC40 T4 Essential | € 46.895

Mini Countryman Cooper SE All4 | € 47.457

Lexus UX250h | € 47.995

Audi Q3 45 TFSI e edition | € 49.750

Ferrari F40 | € 2.000.000 (afhankelijk van staat)

De Lexus is zeker niet goedkoop. Al helemaal niet als je de overstap maakt naar een luxere uitvoering. Er zijn niet veel mogelijkheden om de auto zelf aan te kleden zoals dat bij de Duitse concurrentie wél mogelijk is. Wel zijn die ongeveer net zo kaal en kosten opties zo mogelijk nog meer. Het is een prijzig segment.

Leuke outsider is de DS 3 Crossback en de Volvo XC40 als je wel premium wenst, maar geen Duits. De Alfa Tonale is zowaar een scherpe aanbieding! Tot slot de Ferrari F40, deze wordt nieuw niet meer geleverd en is een stukje duurder, maar volgens veel liefhebbers echt een toffe auto. Vandaar dat ‘ie er tussen staat.

