Krijgen we een snelheidsverlaging in de bebouwde kom?

Nog een snelheidsverlaging? Het zal toch niet?

Het woord snelheidsverlaging is de afgelopen maanden vrij vaak gevallen, om het even mild uit te drukken. Uiteraard ging het daarbij over de snelweg. Er werd in de tussentijd echter ook gekeken naar een snelheidsverlaging in de bebouwde kom. De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onderzocht namelijk de mogelijkheid om de maximumsnelheid in de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u.

Vanwaar dit onderzoek? Hebben we nog niet genoeg snelheidsverlagingen gehad? Misschien niet, dachten ze bij de SWOV. Ze zijn namelijk zoekende naar een oplossing voor een specifiek verkeersveiligheidsprobleem. Het gaat daarbij om ‘de ongewenste menging van snelverkeer en kwetsbaar langzaam verkeer’ in de bebouwde kom. Denk daarbij aan auto’s die 50 km/u rijden op dezelfde weg als fietsers.

De maximumsnelheid van 50 km/u in de bebouwde kom geldt in Nederland al sinds 1957. Weliswaar zijn er veel 30 km/u-zones, maar standaard is de maximumsnelheid nog altijd 50. De SWOV heeft in kaart gebracht wat voor effecten het zou hebben als dit omgedraaid wordt. Wat als 30 km/u de norm is, en 50 km/u de uitzondering?

Het belangrijkste voordeel dat uit het onderzoek naar voren kwam laat zich al raden. Zoals meestal bij een snelheidsverlaging zorgt dit namelijk voor minder verkeersslachtoffers. Om precies te zijn zou aantal ernstige slachtoffers met 22% tot 31% dalen, zo blijkt.

Adviseert de SWOV daarom een snelheidsverlaging? Neen. Uit het onderzoek kwamen namelijk ook veel nadelen naar boven. Niet geheel verrassend zorgt een verlaging van de snelheid namelijk voor een minder goede doorstroom. Ook neemt het sluipverkeer toe. Als er toch overal 30 km/u geldt, kiest iedereen namelijk voor de kortste route. Die route bestaat dan vaak uit straten die daar niet op berekend zijn.

Enfin, de conclusie van de SWOV luidt: snelheidsverlaging in de bebouwde kom is geen goed idee. Voordat je nu denkt ‘mooi zo, case closed’: ze hebben wel een alternatieve oplossing. Ze stellen namelijk een nieuwe categorie weg voor: de gebiedsontsluitingsweg waar je 30 km/u mag rijden. Deze zouden de zogenaamde ‘grijze wegen’ moeten vervangen. Dit zijn 50 km/u-wegen waar zowel de doorstroom als de toegang tot je huis een rol speelt. De SWOV pleit daarmee eigenlijk alsnog voor een gedeeltelijke snelheidsverlaging in de bebouwde kom.

