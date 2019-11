Lezersvraag: hoe raakt de max. snelheidsverlaging jou?

Ga je het merken of valt het wel mee?

Het nieuws dat het kabinet de maximumsnelheid van 130 km/u gedeeltelijk gaat terugdraaien naar 100 km/u sloeg bij autoliefhebbers in als een bom. Niet eens zozeer vanwege de mogelijke tijdswinst, dat in de praktijk meestal wel mee blijkt te vallen. Maar meer om het gevoel. Met 130 km/u over de snelweg rijden voelt vaak wat lekkerder dan ‘sukkelen’ met 100 km/u.

Zeker de doorgewinterde automobilist die veel kilometers buiten de randstad maakt zal het verschil voelen. Bovendien kon je op de 130-wegen nog stiekem 140 rijden met een klein snelheidsverschil in vergelijking met het overige verkeer. Doe ditzelfde op een 100-weg en de situatie kan al veel gevaarlijker zijn. Om nog maar te zwijgen over de boete die oom agent kan uitschrijven voor een dergelijke snelheidsovertreding.

Je mag 120 of 130 km/u blijven rijden op wegen waar het nu geldt in de avond en nacht, tussen 19:00 en 06:00. Het directe gevolg van de verlaging is dat een aantal bouwinitiatieven kunnen doorgaan, waaronder diverse infrastructuurprojecten. Het gaat hier om verbouwingen aan de A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder.

Misschien ben je wel van mening dat de maatregel je helemaal niet gaat treffen. Automobilisten die met name overdag in de randstad rijden hebben bijvoorbeeld weinig te maken met 130-wegen. Sterker nog: wellicht ben je van mening dat het een goede zet is van het kabinet. Deel jouw mening/onderbouwing in de comments hieronder: hoe raakt de verlaging van de maximumsnelheid jou?