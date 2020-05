Ram Rebel TRX wordt de goedkoopste Hellcat

Althans, in Nederland zal de RAM Rebel TRX de goedkoopste Hellcat worden.

Speciaal voor dit artikel gaan we er nog even kort op in. In Nederland betaal je extra belasting voor extra veel CO2’s die worden uitgestoten. De overheid wil dat het zo laag mogelijk is. Dat is mogelijk, maar daarvoor moeten dure technieken gebruikt worden.

Gas Guzzler-tax

Denk aan turbo’s, elektrische motoren, 48V-assistentie, directe injectie, een kleinere cilinderinhoud, slimme automaten met enorm veel overbrengingen en ga zo maar door. In de VS denkt men simpel. Met name bij de ultieme muscle cars. Daar betaal je gewoon een bedragje aan Gas Guzzler-tax en klaar is Keith.

Goedkoop en bruut

In de VS doen ze nog aan de combinatie van een enorm goedkope auto met een enorm goedkope doch uiterst brute motor. Denk aan auto’s als de Chevrolet Camaro ZL1 1LE, Ford Mustang GT500 en natuurlijk de Dodge Challenger Hellcat. Het nadeel is dat de basisprijs laag is, maar de auto in Nederland onbetaalbaar is. Dat komt door import-taxen en natuurlijk die eerdergenoemde en vermaledijde BPM.

RAM Rebel TRX

Gelukkig kan het binnenkort goedkoper worden om zo’n onbehouwen V8 met meer dan 700 pk tot je beschikking te hebben. Simpel, bestel de motor als bedrijfswagen. De RAM Rebel TRX is namelijk eindelijk bijna onder ons. Op grijs kenteken hoeft er geen BPM betaald te worden. Dat is ook de reden waarom je soms zo’n Shelby F-150 Raptor voorbij ziet komen. Relatief gezien valt de prijs dan mee.

Volgende maand!

Over de RAM Rebel TRX hebben we goed nieuws, want hij komt al dit jaar. Sterker nog, de extreem dikke bedrijfswagen wordt volgens MoparInsiders al verwacht in juni van 2020. Dat is volgende maand! Op dit moment worden de auto’s toegewezen aan de dealers.

Faux-sportieve asfalt-tijger

De RAM Rebel TRX wordt overigens geen faux-sportieve asfalt-tijger als de oude Ford F-150 SVT Lightning. Net als de huidige Raptor staat de Rebel TRX juist hoog op zijn poten, dankzij ARB Air Lockers en Bilstein dempers. Voor de aandrijving zorgt een 6.2 liter grote HEMI V8. Deze levert middels een mechanische compressor meer dan 700 pk.

Grijze import

De auto zal officieel niet in Nederland geleverd worden. Maar net als de gewone RAM zullen de Rebels via de grijze import hun wat naar ons koude kikkerlandje weten te vinden. De RAM Rebel TRX maakte in 2016 zijn r als concept. Dat is dan ook de auto die je ziet op de afbeeldingen. Sindsdien doen de geruchten de ronde dat de auto ook daadwerkelijk op de markt komt.