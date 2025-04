Krijgt de fatbike een kenteken na de nieuwe kentekenplicht?

Minister Madlener bevestigt de komst van een kentekenplicht voor ”bijzondere bromfietsen”.

Het gevecht dat de Nederlandse overheid voert met fatbikefabrikanten is nog lang niet voorbij. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap wilde op 1 april 2024 een kentekenplicht invoeren voor ”bijzondere bromfietsen”. Die maatregel werd verschoven vanwege ”maatschappelijke en politieke discussie over andere maatregelen voor lichte elektrische voertuigen, zoals e-bikes”, aldus minister Madlener.

Kennelijk zijn de discussies nu wat gaan liggen, want de kentekenplicht gaat in. De opgeschoven datum van 1 juli 2025 blijft staan. Tot nu toe reden bijzondere bromfietsen rond met een verzekeringssticker, maar dat verandert. Nieuw toegelaten voertuigen in deze categorie moeten vanaf 1 juli 2025 ook een kenteken aanvragen.

Op 1 juli 2026 gaat de politie controleren of de bijzondere bromfietsen een kentekentje hebben. Door het kenteken moeten de voertuigen beter te herkennen zijn als bijzondere bromfiets, mag ie de openbare weg op en zijn de voertuigen makkelijk te controleren op wat ie wel en niet mag. Je herkent het nieuwe kenteken doordat het begint met de hoofdletter E. Het kenteken komt op een kleiner formaat kentekenplaat (10×12 cm), met een blauwe kleur.

Wat is een bijzondere bromfiets?

De RDW omschrijft de voertuigcategorie als volgt: ”een bijzondere bromfiets is een elektrisch voertuig dat niet harder kan dan 25 km/u met een motor van maximaal 4 kW. Denk aan voertuigen zoals de BSO-bus (de Stint in de volksmond) of elektrische steps (e-steps)”.

De rijksdienst specificeert ook wat voor voertuigen er niet onder de categorie vallen. In dat lijstje vinden we ook de elektrische fiets met trapondersteuning. Om dus antwoord te geven op de vraag boven dit artikel: Nee, de fatbike krijgt geen kenteken. Tenminste, voorlopig niet.

Nog altijd willen de beleidsmakers strengere regels voor de e-bike met dikke banden. De grote vraag is hoe dat mogelijk is. De bijzondere bromfiets had een uitkomst kunnen zijn, maar volgens de eigen regels past de fatbike gewoonweg niet in deze categorie. Een fatbike is een gewone elektrische fiets als de trapondersteuning stopt bij 25 km/u. Helpt het elektromotortje ook nog boven die snelheid, dan moet de fatbike gekeurd zijn als brom-, snorfiets of speedpedelec. Maar dus niet als bijzondere bromfiets. Mocht IenW het voor elkaar krijgen om nieuwe regels door de Kamers te krijgen, dan zouden fatbikes op den duur wel kentekens kunnen krijgen. Voorlopig is daar nog geen indicatie voor.

Wat kost een kenteken voor een bijzondere bromfiets?

Het aanvragen van een kenteken voor een bestaande Stint of elektrische step kost € 18. Normaal zouden daar nog extra kosten bij komen, maar die worden door de overheid gesponsord. Het ministerie verwacht rond de € 50 per voertuig te subsidiëren. Na de aanvraag en goedkeuring kun je een erkende kentekenplaatfabrikant inschakelen om de plaat te maken.

Het blijft dus voorlopig bij marketingcampagnes die fatbikers er bewust van moeten maken dat ze een gevaar op de weg zijn.