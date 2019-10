Deze Jaguar sprint van 0-100 km/u in minder dan twee tellen

Eén. Twee. Honderd.

Sommige merken kunnen alleen maar fraaie auto’s ontwerpen. Jaguar is daar een goed voorbeeld van. Om een of andere reden zijn bijna al hun auto’s erg fraai vormgegeven. Nu helpt het dat ze voornamelijk duurdere en sportievere auto’s verkopen, maar toch.

Ondanks dat de ontwerpers van Jaguar dus behoorlijk hun gang kunnen gaan, is het voor hen ook weleens lekker om écht los te kunnen gaan. Normaliter doen ze dat in de vorm van een concept car. Maar tegenwoordig zit er ook iets tussen een concept car en een productie auto. Gek genoeg is het helemaal geen échte auto, maar toch ook weer wel. Dames en heren, wij presenteren u de Jaguar Vision Gran Turismo Coupé.

De ontwerpers keken overduidelijk met een schuin oog naar de C-Type, D-Type én E-Type bij het ontwerpen van deze digitale concept car. Uiteraard is de auto geheel elektrisch, maar valt het gewicht heel erg mee. De Jaguar Vision Gran Turismo Coupé weegt namelijk slechts 1.400 kilogram. De auto is gebouwd rondom een koolstofvezel monocoque en bestaat verder uit heel veel aluminium.

Dan de techniek. De Jaguar Vision Gran Turismo Coupé heeft namelijk niet één, niet twee, maar drie motoren! Het betreft de I-Type 4 die 250 kW sterk is. Vermenigvuldig dat met drie en je komt uit op maar liefst 750 Kw, oftewel 1.020 pk. De prestaties zijn dan ook indrukwekkend. Zo is de 0-100 km/u sprint achter de rug in mínder dan 2 seconden en bedraagt de topsnelheid 320 km/u.

De Jaguar Vision Gran Turismo Coupé maakt zijn debuut op 26 oktober, morgen dus. Dan vindt de Gran Turismo World Tour plaats op de Tokyo Motor Show. De auto is eind november te downloaden in Gran Turismo Sport op de PS4.