Krijgt McLaren de Elva eigenlijk wel verkocht?

De McLaren Elva zal nóg exclusiever worden. En dat heeft gevolgen voor de verkopen.

In eerste instantie zou de McLaren Elva een behoorlijk exclusief speeltje worden. Met een verkoop van 399 stuks behoort de open speedster tot de exclusiefste moderne McLarens van vandaag de dag. De Britse autofabrikant heeft echter een opmerkelijke beslissing genomen.

Deze beslissing heeft tot gevolg dat de Elva nóg exclusiever zal worden. McLaren gaat niet 399, maar slechts 249 exemplaren van de auto bouwen en verkopen. Mike Flewitt, CEO van McLaren, heeft in een interview met The Australian Financial Review enige vorm van uitleg gegeven.

Volgens de CEO van McLaren vonden klanten van het merk 399 exemplaren niet exclusief genoeg. De Britse autofabrikant heeft de feedback in overweging genomen. Uiteindelijk is besloten de productie met 150 stuks terug te schroeven naar 249. Voor zover bekend was de Elva nog niet uitverkocht.

Het is een opmerkelijke beslissing met een opmerkelijke uitleg. Het is net of McLaren de exclusieve Elva niet goed verkocht krijgt en daarom maar de productieaantallen bijstelt. Zijn de superrijken Speedster-moe geworden? Na de Ferrari Monza SP en de Aston Martin V12 Speedster is dit de ‘zoveelste’ open supercar zonder dak en voorruit. Aan het prijskaartje is niets veranderd. De 815 pk sterke McLaren Elva kost je nog steeds 1.774,745 euro.