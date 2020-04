De volgende Audi A8 wordt tóch niet elektrisch

Een volledig elektrische Audi A8 lag op de planning, maar dat idee is inmiddels afgeketst.

Wie nu in de markt is voor een elektrische sedan, heeft niet bijzonder veel keuze. Op dit moment zijn het er zelfs maar drie: de Tesla Model 3, zijn grotere broer de Tesla Model S en de Duitse rivaal Porsche Taycan. In plaats daarvan bouwen automerken veel liever elektrische SUV’s en crossovers. Ergens is dit een beetje raar. Zo’n lage, lange sloep lijkt juist ideaal te zijn voor battery electric vehicles, in tegenstelling tot een hoge, aerodynamisch vrij lompe SUV.

Het idee dat Audi een elektrische A8 wilde maken, klinkt dan ook vrij logisch. Toenmalig Bram Schott kondigde dit idee in mei 2019 aan, tijdens een gesprek met aandeelhouders. Toen werd nog het woord ‘misschien’ gebruikt. Inmiddels is dat veranderd naar ‘toch niet’.

Audi gaat namelijk focussen op BEV-SUV’s en -crossovers. Dat zegt development chief Hans-Joachim Rothenpieler tegen Automotive News Europe. Deze markten zijn nog aan het groeien, terwijl sedans dat niet doen. Met andere woorden: met (kleine) SUV’s valt meer geld te verdienen.

Het nieuws dat Audi geen elektrische A8 gaat maken, zou wel eens goed uit kunnen pakken voor BMW. Het topmodel van hun nieuwe sloep wordt namelijk wél volledig elektrisch. Iemand die dus over een paar jaar een nieuwe elektrische sedan wil kopen, maar nog twijfelt tussen een Audi en een BMW, hoeft niet langer te twijfelen.

De volgende Audi A8 wordt trouwens wel geëlektrificeerd, net als de huidige A8 60 TFSI e quattro dat is. De volgende PHEV A8 moet ook puur elektrisch verder kunnen rijden dan de 48 kilometer van de D5-hybride. Maar hoeveel meer, dat zegt Rothenpieler nog even niet. De Audi A8 60 TFSI e quattro levert 449 pk en 700 Nm koppel, waarmee het binnen 4,9 seconden de 100 km/u aan kan tikken. Deze is nu te koop voor 113.345 euro.