Kritiek voor ontbrekende politie op de snelweg

Handhaving door de politie op snelwegen komt steeds minder voor.

Het stikt tegenwoordig op de Nederlandse snelwegen van Rijkswaterstaat-auto’s, maar hoe vaak kom je een politieauto tegen? Voor de verkeersveiligheid zijn trajectcontroles uitgevonden. Verder staat oom agent dagelijks langs de snelweg op verschillende plekken te flitsen, maar dat is het ook wel.

De (Europese) politiek heeft het streven om in 2050 naar nul verkeersdoden te gaan. Over dat streven ben ik altijd cynisch geweest. Een hele gezonde ambitie, maar zolang men tijdens het rijden kattenfilmpjes blijft kijken op Facebook is er nog een lange weg te gaan.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een rapport opgesteld hoe het ervoor staat met de veiligheid op Nederlandse snelwegen. Dat valt vandaag te lezen in het NRC. Uit het rapport blijkt dat er meer dodelijke ongevallen gebeuren op snelwegen. Vielen er in 2014 nog 63 verkeersdoden op de snelweg, in 2018 is dit aantal gestegen naar 81.

Het aantal verkeersongevallen op autosnelwegen is zelfs verdubbeld als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar. In 2014 was er nog sprake van 17.000 ongevallen, vorig jaar ging het om 38.000 ongevallen. De toenemende drukte speelt ongetwijfeld een rol, maar er spelen ook andere zaken.

Het rapport stelt dat te hard rijden en afleiding de belangrijkste factoren zijn. Laatste refereert naar de opkomst van de smartphone. Ondanks de boete van 240 euro hebben automobilisten massaal de telefoon in de hand tijdens het rijden. De oorzaak dat dit zo massaal voorkomt is het mogelijke gebrek aan handhaving.

Voorheen had je nog de verkeerspolitie. Dit was een onderdeel van de KLPD. Sinds de samensmelting tot de Nationale Politie in 2013 is handhaving op de weg naar de achtergrond verschoven. De politie is drukker met het bestrijden van criminaliteit en minder op de snelweg te vinden. De verschillen op dat vlak met 13 jaar geleden zijn enorm. In 2006 werden nog 100.000 automobilisten aan de kant gezet door de politie. In 2017 is dit flink gedaald en werden ongeveer 20.000 automobilisten staande gehouden.

SWOV-directeur Peter van der Knaap noemt de ontwikkelingen zorgwekkend en stelt dat handhaving van de politie op snelwegen weer op de prioriteitenlijst moet komen.

Fotocredit: @kuifje via Autojunk