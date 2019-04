Minder verkeersdoden? Het tegenovergestelde is gaande

Mooie woorden zijn er genoeg. De cijfers tonen een harde werkelijkheid.

Wat Brussel betreft gaan we naar 0 verkeersdoden in 2050. Een initiatief waar ook Cora van Nieuwenhuizen, onze minister van verkeer, brood in ziet. Men kan wel zo rooskleurig kijken, maar voorlopig lijken dit soort doelstellingen onwerkelijkheid wanneer je de cijfers ziet.

Het CBS heeft de resultaten over 2018 bekendgemaakt en die zijn niet mals. Vorig jaar zijn er in Nederland 678 mensen fataal slachtoffer geworden van een incident in het verkeer. Dat is een stijging van maar liefst 11 procent in vergelijking met een jaar eerder. In 2017 waren er 613 doden te betreuren. De toename zit hem vooral onder de inzittenden van personenauto’s, fietsers en scootmobielers. Noord-Brabant is de provincie er met kop en schouders bovenuit steekt, in negatieve vorm.

In Noord-Brabant waren 53 procent (!) meer verkeersdoden te betreuren met 150 doden in 2018. In het jaar 2017 was er in Nederland juist nog sprake van een daling in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De tweede provincie waar de meeste doden vallen is Zuid-Holland met 100 doden en Gelderland staat op plek drie (93 doden). De minste doden vielen in Flevoland (10) en Zeeland (22). De provincies Groningen, Drenthe en Friesland scoren ook beter dan de rest van het land. Dat Noord-Brabant als slechtste uit de bus komt valt te verklaren. De provincie heeft het meeste asfalt van alle provincies in Nederland, gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland.

Het aantal incidenten worden in verband gebracht met mobiliteitsgroei, snelheidsovertredingen, alcohol, gordeldracht en afleiding en de kwaliteit van de omgeving, aldus Dr. Peter van der Knaap, directeur van SWOV, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

De kabinetsplannen naar 0 verkeersslachtoffers in 2050 lijkt vooralsnog een sprookje. Om dit resultaat te halen is een jaarlijkse daling van 11 procent in het aantal doden nodig. Voorlopig is het tegenovergestelde gaande.