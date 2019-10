Plug-in Hybrides: dit zijn de huidige keuzes

Wie zich wel beseft dat we mondjesmaat van benzineauto's af moeten, maar een elektrische auto teveel haken en ogen vindt hebben, zal in de Plug-in Hybrid Electric Vehicle, beter bekend als PHEV, een oplossing vinden. Veel fabrikanten hebben een dergelijke auto in het assortiment. Dit is een overzicht van die modellen.

De PHEV maakte furore door het hele Mitsubishi Outlander-verhaal. Het Japanse merk was er als de kippen bij om een hybrideauto in het assortiment te hebben die een krachtige elektromotor aan boord heeft, zodat de benzinemotor veelvuldig ondersteund kan worden door een emissieloze hulpmotor. We kennen hem vooral vanwege de omstreden subsidie. In Nederland kon je de Outlander PHEV, qua bijtelling, voordelig leasen. Maar goed, als je eenmaal de auto hebt tegen een voordelig tarief, controleert niemand hoe vaak je daadwerkelijk elektrisch rijdt. In de praktijk reed men vooral in een logge SUV met een grote benzinemotor. Dat zorgt ervoor dat de PHEV in Nederland de status ‘subsidietrekker’ kreeg.

En dat doet eigenlijk wel afbreuk aan het idee van de PHEV. Zoals al gezegd is het verschil tussen een PHEV en een normale hybride dat de Plug-in krachtiger is. PHEV’s kunnen ook rijden op enkel de elektrische motor, zitten aangesloten op een aparte accu die opgeladen moet worden met een stekker, en kunnen soms ook regenereren. Dat is net als bij ‘echte’ EV’s het opslaan van verloren energie door bijvoorbeeld remmen, wat voor extra stroomopslag kan zorgen. Het resultaat is dat PHEV’s vaak een aantal tientallen kilometers kunnen rijden op enkel de elektrische motor, waardoor je in theorie op kleine afstanden de benzinemotor niet hoeft te gebruiken. Een ideale combinatie totdat bij de EV de kinderziektes zijn verholpen. Overigens werd er op Prinsjesdag 2019 aangekondigd dat PHEV’s ook weer een beetje gaan profiteren van fiscale voordelen, dus sla je slag!

Daarom zijn er nog genoeg fabrikanten die inspelen op het half elektrificeren van een aantal van hun modellen. Wij geven je een overzicht van alle merken die één of meerdere PHEV’s aanbieden.

Audi

Audi maakte een paar jaar geleden haar eerste stapjes op PHEV gebied. Je kon kiezen tussen de middenklasse A3 e-tron en het topmodel Q7 e-tron. Dat is nu achter de rug, beiden zijn niet meer te verkrijgen. Wat Audi wél aanbiedt is Mild Hybrid-techniek in de meeste van hun gloednieuwe modellen. Mocht je dat hele MHEV-circus uit onbegrip even te heftig vinden, dan biedt Audi sinds kort ook weer plug-in hybrides aan. De Q5 kun je nu krijgen als 50 TFSI e (299 pk) en 55 TFSI e (367 pk). Die laatste is ook rijp voor de A6 en A7, terwijl de A8 en Q7 een 60 TFSI e-aandrijflijn krijgen. De 60 TFSI e is een 3.0 V6, een lekkere potente aandrijflijn. Op de planning van de nabije toekomst van Audi zien we de ‘TFSI e’-aanduiding overal en nergens, dus reken maar dat het merk uit Ingolstadt bezig is met het opnieuw uitvinden van de PHEV.

Bentley

Je verwacht het niet: ook bij Bentley kun je stekkeren. Sterker nog: waar W12-motoren de specialiteit waren van het Britse merk, is de helft voldoende met hulp van een elektromotor. Jazeker, de Bentley Bentayga Hybrid heeft een 3.0 liter V6. In totaal gaat het nog steeds om een gecombineerde 462 pk onder de rechtervoet en is de CO2-uitstoot relatief beperkt voor zo’n mastodont. De Bentayga Hybrid kwam net op tijd, dus we houden het op het Cayenne-verhaal. Een PHEV of SUV past misschien totaal niet bij Bentley, maar het is goed voor de inkomsten. Overigens is de auto al een tijdje geleden aan ons voorgesteld, maar het Europese debuut vond slechts recent plaats.

BMW en MINI

BMW was er als de kippen bij met PHEV’s, daarover later meer. In Beieren en Oxford heb je nog keuze zat als je een half elektrische auto wil. Sterker nog: er zijn vier verschillende smaakjes. De kleinste vinden we in de BMW 225xe Tourer en X1, die hun xDrive-aanduiding ontlenen aan het feit dat de 1.5 liter driecilinder de voorwielen aandrijft en de elektromotor de achterwielen opvangt. In volledig elektrische modus heb je dus achterwielaandrijving! Zowel de 2 Serie als de X1 mobiliseren een zeer toelaatbare 224 pk. Ditzelfde systeem is ook verkrijgbaar bij MINI, in de Countryman PHEV.

Eén stapje daarboven vinden we de ’30e’-aandrijving, beschikbaar in de 3 Serie, 5 Serie en X3. Het gaat hier om een tweeliter viercilinder met gecombineerd zo’n 252 pk. Het derde smaakje is de ’45e’, te vinden in de X5 en 7 Serie. Met een mooie zes-in-lijn en een sterke elektromotor leveren die auto’s net geen 400 pk. Lekker én zuinig!

Maar als we het hebben over het feit dat sportief rijden en (half) elektrisch goed samengaan, dan moeten we niet de allereerste plug-in hybride van BMW vergeten. De i8, geïntroduceerd in 2015, was samen met de i3 het eerste wapenfeit van BMW i, het groene label wat BMW aan elektrische auto’s hangt. Daarmee is de i8 altijd al een verkeerd begrepen auto geweest, met de ‘i’-naam lijkt het een volledig elektrische auto. De elektromotor is ook vrij krachtig, maar werkt samen met een eveneens krachtige driecilinder (231 pk uit alleen de benzinemotor!). Het systeemvermogen bedraagt daardoor 362 pk en door het kleine formaat met sportwagen-looks is de auto daadwerkelijk vrij snel. Je kunt de i8 nog steeds krijgen (ook zonder dak), de vraag is alleen hoe lang hij het nog volhoudt.

Ferrari

Nee, we hebben niet de man in okergele regenkledij op bezoek gehad met inside-info over de Purosangue SUV. Ferrari heeft sinds kort een plug-in hybride: de krachtigste die we ooit hebben gezien. De SF90 Stradale mag dan de flitsende nieuwe hypercar uit Maranello zijn, om de V8 een gigantische boost te geven krijgen de voorwielen allebei een elektromotor. Het totaalplaatje realiseert 1.000 pk. Om die elektromotor opgeladen te houden is stekkeren de oplossing.

Ford

Daar er bij de meeste autoconcerns gehaast wordt om iets elektrisch op de markt te brengen, is het bij Ford verdacht stil. Voor een merk wat nog steeds om de 30 seconden in de VS een dieseltruck (F-150) verkoopt, lijkt het dat je je vrij bewust moet zijn van je ecologische voetafdruk. In Europa kent men geen genade en worden er ook niet via officiële kanalen F-150’s verkocht. Dus hier moet het wel. Daarom komt de Kuga, de middenklasse SUV van Ford, als hybride. Dan krijg je de 2.5 liter viercilinder met Atkinson-cyclus in combinatie met een elektromotor. In totaal heb je het dan over 225 pk. Niks baanbrekends, maar elk begin is een begin. De Kuga komt ook in niet-plug-smaakjes, de Mondeo komt als reguliere hybride en de Puma komt als MHEV. Ze zijn er wel mee bezig, maar een volledig elektrische Ford laat nog even op zich wachten.

Wat Ford wél op zijn naam kan schrijven is de allereerste PHEV-bestelbus. De vernieuwde Transit Custom kun je krijgen met een stopcontact in de neus en werkt andersom dan de meeste PHEV’s. De motor is namelijk een luttele 1.0 EcoBoost driecilinder die geen keiharde cijfers op papier zet. De 14 kWh sterke elektromotor is datgene wat de aandrijving doet. Als de koek van die relatief kleine motor op is, kun je de benzinemotor inschakelen om de elektromotor te voeden. Een interessante manier van werken, al eerder voorgedaan door de BMW i3 REX. Het moet wel gezegd worden dat het daardoor makkelijk wordt om een auto als elektrisch te bestempelen als hij een groot deel van zijn potentie uit een benzineblok haalt. Hulde aan Ford om de Transit niet een ‘elektrische bus’ te noemen.

Hyundai en Kia

De inhaalslag die Hyundai en Kia momenteel maken, behoeft geen verdere uitleg meer. Het hybride-stadium hebben de twee merken zowat overgeslagen ten faveure van volledig elektrische auto’s en zelfs waterstofauto’s. Je kunt daarom de relatief compromisloze Kia e-Niro of Hyundai Kona Electric voor de deur zetten en je gaat je afvragen waarom PHEV’s nog nodig zijn. De enige reden lijkt gewenning, zoals gezegd is dan een PHEV met een vertrouwde benzinemotor een goed idee. Dan kun je momenteel drie modellen raadplegen: de Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid, de Kia Niro Plug-in Hybrid en de Kia Optima 2.0 PHEV. Eerst even de IONIQ en Niro. Beide auto’s hebben dezelfde motor: een 1.6 GDi met een gecombineerd vermogen van 141 pk. Binnenkort mag je bij Kia extra stekkeren met twee modellen: de XCeed en de Ceed Sportswagon. Die krijgen ook de 141 pk sterke GDi, waardoor het lijkt alsof de Koreanen deze auto’s écht alleen maar bouwen voor mensen met EV-vrees.

Eén uitzondering op het gamma is de Optima 2.0 PHEV. Deze combineert de elektrische motor met een veel grotere brandstofmotor en weet daarom 205 pk op de weg te zetten. En als we toch even subjectief mogen zijn: koop/lease hem, want het is een hartstikke mooie stationwagon die je veel te weinig ziet.

Land Rover

In India Engeland is het elektrische virus ook geconstateerd en met de I-PACE zet de J van JLR een nette premium elektro-SUV neer. Bij Land Rover wachten ze er nog even mee en prefereren ze eerst nog even de halve stekkeraars. Momenteel kun je in de Discovery Sport en Range Rover Evoque zo’n beetje alle motoren met MHEV-techniek krijgen, pluggen kan met de P400e-versie van de Range Rover en Range Rover Sport. Elektro-benzine-harmonie levert in deze modellen 404 pk op.

Wel weet Jaguar-Land Rover-dealer Van Mossel ons te melden dat het assortiment stekkerhybrides uitgebreid wordt vanaf eind dit jaar tot 2021. De eerdergenoemde MHEV-motoren in de Discovery Sport en Evoque worden vergezeld door een PHEV-motor, een nieuwe combinatie en dus niet de P400e. Deze nieuwe motor zal zijn weg in 2021 ook vinden naar de nieuwe Defender. Kortom: voor volledig elektrisch ben je op Jaguar aangewezen, maar voor een wijd assortiment PHEV’s moet je juist bij Land Rover zijn.

Mercedes

Ook bij Mercedes is er keuze zat als het gaat om plug-in hybrides. Er zijn ook hier vier smaakjes, overzichtelijk gerangschikt. Waar Mercedes in uitblinkt is vrij krachtige elektrische hulpmotoren. De eerste is de ‘250e’. Momenteel beschikbaar in de A-Klasse (Sedan) en B-Klasse. Deze configuratie is een 1.4 liter benzinemotor die samen met de elektromotor 218 pk levert. A-Klasse-derivaten zoals de aankomende GLA en GLB krijgen naar verwachting deze motor ook.

Het tweede smaakje is de ‘300e’, beschikbaar in de E-Klasse en GLC. Ook hier gaat het om een viercilinder, deze is echter 2.0 liter groot en levert een bak meer pk: 320 stuks. Het koppel is met 700 Nm zeer indrukwekkend. De elektromodule van Mercedes lijkt over hun hele range hetzelfde te zijn: het is de brandstofmotor die het meest verschilt. De GLC 300e is de enige die met 4MATIC uitgerust wordt: een echte SUV dus.

Als derde is er de ‘300de’, een viercilinder dieselmotor die iets meer dan 300 pk levert. Mercedes heeft het over 194+122 pk, maar dat is het letterlijke systeemvermogen van de twee motoren, die je niet bij elkaar mag optellen. Plug-in hybrides les één. Anyway, ook hier is er sprake van 700 Nm. Erg netjes voor de C-Klasse, bovengemiddeld voor de E-Klasse en GLE. Dat zijn de drie auto’s waar de dieselhybride in verkrijgbaar is.

Ten slotte is er nog de S560e. Dit is de meest potente plug-in van Mercedes met een echte zescilinder! De zescilinder levert van zichzelf 367 pk, dus er zit meer dan 400 pk in de dikste hybride van Mercedes. We verwachten deze aandrijflijn ook nog in de GLS. Pin ons daar niet op vast.

Mitsubishi

Deze auto heeft in Nederland een ongekende indruk achtergelaten. Zeg je PHEV, dan zeg je Mitsubishi Outlander. De reden is simpel: Mitsubishi was er snel bij met de Outlander. Zij prijsden de PHEV aan zoals hij gebruikt zou moeten worden: het is dan wel een grote SUV, maar door de plug-motor kun je volledig elektrisch rijden. Toegegeven, zo potent was de elektromotor (nog) niet, maar je kunt het altijd proberen. Om dit te proberen kwam de auto met nul procent bijtelling in 2013 en kon half leaserijdend Nederland niet snel genoeg een nieuw leasecontract aanvragen. Omdat dit toch wel een beetje te veel van het goede was, ging de auto naar vier procent over het geheel van 2014 en pas daarna werd duidelijk wat er aan de hand was. De subsidie is er al, de bijtelling is er juist niet, wie controleert hoe veel men elektrisch rijdt? Dus hield niemand het tegen als je voornamelijk op de benzinemotor reed, wat resulteerde in de grootschalige verkoop van een twee ton wegende SUV met 2.4 liter benzinemotor en vier procent bijtelling. Een kort succes voor Mitsubishi, je kunt de Outlander nog steeds bestellen en de elektromotor is beter dan ooit, maar sinds de lage bijtelling weg is en de keuze momenteel reuze is, valt de auto in het gat waar elke Mitsubishi valt: het is een nichemerk.

Peugeot, Opel en DS

Allereerst, de 508. De auto sloeg in als een bom door zijn zeer gelikte styling en het feit dat Peugeot met de nieuwe PureTech 225 de auto uitrust met een potente motor. Prima, maar je moet ook realistisch blijven. Men koopt of leaset de auto alleen als hij voordelig is, en dan maakt het niet uit of je auto 125 of 225 pk heeft, sterker nog: dan kiest men liever 125 pk en een dikke korting. Daarom kiest Peugeot voor de middenweg: een 225 pk sterke hybride. De 508 HYbrid koppelt zijn welbekende 1.6 aan een elektromotor en levert ook met deze variant 225 pk. Het beste van twee werelden, op papier.

Vervolgens is er één stapje hoger de 3008. Eveneens een populaire auto door zijn stoere looks in combinatie met relatief kleine motoren om de uitstoot te beperken. Ook hier pakken ze de elektromotor erbij om een boost te geven aan een al vrij potente motor. De 1.6 PureTech 200 wordt hier gecombineerd met een elektromotor die het totaal op 300 pk brengt. Voor een SUV in dit segment en deze prijsklasse is dat erg veel.

Niet geheel toevallig vinden we deze aandrijflijn in twee andere auto’s: de Opel Grandland X PHEV en DS 7 E-Tense. Het behoeft geen uitleg dat dit één van de voordelen is van alle auto’s onder het PSA-concern. Het zogeheten EMP2-platform waar alle drie deze auto’s op staan betekent dat elke aandrijflijn met gemak in de broertjes gelepeld kan worden. Daarom vinden we het bijzonder dat de vierde ‘EMP2-SUV’ het nog even van zich laat afweten. De Citroën C5 Aircross heeft ooit een PHEV-conceptversie gehad, maar je kunt nu niet naar de Citroën-dealer om er eentje te bestellen.

Porsche

Wie heeft de dikste ‘normale’ PHEV? Porsche. Ja, de SF90 heeft veel meer pk, maar op het gebied van praktisch gemak laat die wat steekjes vallen. Daarom noemen we de categorie waarin Porsche opereert even de categorie ‘normale auto’s’ en qua normale auto’s heeft Porsche een prima aanbod. De cashcow-modellen, zo noemen we ze even, krijgen twee verschillende elektroversies. De eerste is de ‘normale’ E-Hybrid, die levert 330 pk naast een 3.0 V6 in de Panamera (Sport Turismo) en Cayenne (Coupé). De versie die je in beide deze modellen wilt is echter de PHEV-koning der normale auto’s: de Turbo S E-Hybrid. Beschikbaar in diezelfde modellen, al is het in de Cayennes sinds kort, dit is een 4.0 liter V8 met stekkerkracht: het totaalpakket komt uit op 680 pk. Nou peutert Porsche dit sinds kort uit de boxer-6 in de GT2 RS, maar dan nog, de Turbo S E-Hybrid laat zien dat hybride zeker niet saai hoeft te zijn. Er is het kleine probleem wat betreft de oplossing vinden met een vierliter V8, maar goed, het mag ook af en toe leuk zijn. Overigens krijgt de baby-Porsche-cashcow, de Macan, helemaal geen hybride-aandrijving. Lijkt ons een gouden zet om in ieder geval de normale E-Hybrid te overwegen.

SEAT

SEAT heeft ook pas sinds de IAA in 2019 een plug-in in hun gamma, en gebruikt hem ook om een geëlektrificeerd topmodel te introduceren. De Tarraco FR-e heeft ‘slechts’ een 1.4 TSI-motor maar met zijn 116 pk sterke elektromotor is 245 pk het totaal aantal paardjes wat je uit de grote zevenzits SUV kunt halen. En eh, ja, leuker kunnen wij het ook niet maken.

Skoda

De andere Volkswagen-dochter bewijst dat zij proberen zo min mogelijk compromissen te sluiten. Voor wie dacht dat de Passat een grote auto was, de Superb is een tikkeltje goedkoper én nog een beetje groter. Skoda bewees goed te zijn in kleine motoren in grote auto’s, de Fabia Combi Greenline was immers één van die auto’s die lage bijtelling wist te halen zonder elektrificatie. De Superb deed het ook goed op de zakelijke markt, totdat menig hybrideauto in zijn segment goedkoper uit de bus kwam. Skoda slaat terug met de Superb facelift, die nu ook als iV komt: met hybridekracht. Dit is dezelfde 1.4 TSI als in de Tarraco, met een iets kleiner batterijpakket. Maar 218 pk is precies wat je verwacht en wat de concurrentie bijvoorbeeld ook min of meer heeft. Goed nieuws: het is nog steeds een ruimtekoning, helemaal als Combi.

Toyota

Toyota lijkt juist weer zo min mogelijk te maken te krijgen met stekkers. Sowieso stellen zij een elektrische auto al jaren uit en introduceren alleen de C-HR IZOA in China, waar je wel móet. In het Europese gamma heb je een tal van hybrides op de manier waarop de Prius met het Hybrid Synergy Drive-systeem debuteerde. Van Yaris tot Camry kan dat wel. Pluggen kan echter maar in één auto, de Prius Plug-in. Al is de auto lang niet meer zo uniek als wat hij ooit was, nog steeds is het een Toyota die op zuinigheid en milieu is gebaseerd. Hij is duurder dan de reguliere Prius, maar heeft dan ook meer (volledig elektrische) potentie. De vrij grote 1.8 liter benzinemotor is gekoppeld aan een elektrische motor en moet in harmonie zo’n 122 pk opleveren. Geen strepentrekker en ook zeker niet het beste wat er momenteel is. Toyota lijkt niet zo te geloven in die hele elektrische toekomst.

Volkswagen

Bij Volkswagen heb je de keuze uit twee plug-in hybrides, de Golf en Passat GTE. Zoals de naam doet vermoeden zijn beide auto’s ingespeeld op ietwat sportief zijn, met allebei de aandrijflijnen draaiende rondom een 1.4 TSI + elektrokracht met in totaal 204 pk moet je zelf maar bepalen of je vindt dat dat zo is. De Passat GTE heeft sinds zijn facelift overigens ietsje meer pk en elektrisch bereik dan voorheen. Ook de toekomst van de Golf GTE ziet er rooskleuriger uit dan momenteel, met twee verschillende versies in de pijplijn. Volkswagen is nu dik aan het inspelen op elektrisch rijden met de ID.3, of er daarom ook nog PHEV’s komen van bijvoorbeeld de SUV’s, of dat die overgeslagen worden, is niet bekend.

Volvo

Voordat we het gamma plug-ins van Zweden gaan bespreken: wie het laatst lacht, lacht in dit geval het best. Kijk hieronder maar naar de lijst plug-in Volvo’s:

XC40 T5 Twin Engine

S60 T8 Polestar Engineered

S60 T6 Twin Engine

V60 T8 Polestar Engineered

V60 T8 Twin Engine

V60 T6 Twin Engine

XC60 T8 Twin Engine

S90 T8 Twin Engine

V90 T8 Twin Engine

XC90 T8 Twin Engine

U ziet het: rekenen we de V40, de enige ‘Ford-Volvo’ niet mee, dan kun je alle Volvo’s krijgen in één of meerdere plug-smaakjes. Volvo duidt deze modellen aan met ‘Twin Engine’, want ze hebben inderdaad twee motoren. Let wel dat het stiekem allemaal viercilinders zijn. Behalve dan de XC40 T5 Twin-Engine, die heeft een driecilinder, wel met een zeer nette 262 pk. Het stapje boven de T5 TE is de T6 TE, beschikbaar in de middenklassers (S60 en V60). Dit is de tweeliter viercilinder met 340 pk. De laatste zijn degenen die wij het meest interessant vinden: de T8 Twin Engine en de T8 Polestar Engineered. In de basis verschillen deze niet zo veel. De Twin Engine stuurt 390 pk de weg op en doet dat op zakelijke wijze, daarom zijn deze te vinden in de middenklasse (S60, V60 en XC60) en de topklasse (S90, V90 en XC90). De Polestar Engineered-versie is momenteel alleen weggelegd voor de S60 en V60, later wordt daar de XC60 nog aan toegevoegd. Wederom die viercilinder maar nu met 405 pk. Bovendien, zoals het label al zegt, zijn dit de versies waar Polestar zich mee heeft bemoeid, dus verwacht een meer op sportief rijden ingestelde auto. De grote(re) remklauwen en gouden Öhlins-dempers, zichtbaar vanuit de motorruimte, bewijzen dat.