Officieel: de voordeligere Porsche Taycan 4S

De Taycan is goedkoper geworden met de introductie van een nieuw instapmodel.

Porsche is van plan om de Taycan in tal van varianten uit te brengen. Dat doen ze met de conventionele modellen, dus waarom ook niet met de elektrische varianten. Nieuwe namen verzinnen voor die varianten, daar hadden ze bij Porsche geen zin in. Om het bekend te houden voor de clientèle blijven de Duitsers de varianten gebruiken zoals je gewend bent. Na de ‘Turbo S’ en de ‘Turbo’ is dit de Taycan 4S.

Deze derde variant van de Taycan is uitgerust met een 79,2 kWh accu, bij Porsche omschrijven ze dit als de ‘Performance Battery’. De 4S komt met twee permanent-synchroon elektromotoren op de voor- en achteras en een 2-traps transmissie op de achteras. Het systeemvermogen ligt op 530 pk. Tegen een meerprijs kun je de Performance Battery Plus (93,4 kWh) van de Taycan Turbo en Taycan Turbo S bestellen. In dat geval heeft je Taycan 4S een gezonde 571 pk in overboost.

De Taycan 4S is nog steeds el rapido met een 0-100 tijd van vier seconden rond. De topsnelheid ligt op 250 km/u. De actieradius bedraagt 407 kilometer met de standaard Performance Battery of 463 kilometer met de Performance Battery Plus. Eerstgenoemde batterij kan 225 kW laden, laatstgenoemde 270 kW.

Er zijn een aantal uiterlijke verschillen tussen de nieuwe Taycan 4S en de reeds geïntroduceerde Turbo en Turbo S. Zo heeft de 4S andere 19-inch velgen met rode remklauwen. Verder moet je echt goed kijken om verschillen te kunnen zien. Een andere voorspoiler, andere zijskirts en een zwarte diffuser zijn tevens kenmerken van de 4S. Het interieur is grotendeels hetzelfde.

Waar de Taycan Turbo en Turbo S respectievelijk 157.100 euro en 191.000 euro kosten, is de nieuwe 4S met 109.900 een klap goedkoper. De Taycan 4S is per direct te bestellen en verschijnt medio januari volgend jaar bij de dealer.