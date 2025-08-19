”EV-verkoop gaat minder voorspoedig dan de cijfers doen lijken”

Dealers zijn niet zo zeker van de EV-boom.

Als we kijken naar de maandelijkse nieuwverkopen van auto’s in Nederland gaat het hier prima met de EV-transitie. De EV3 en Elroq staan steevast in de top vijf of staan zelfs bovenaan. Daarnaast is de volledig elektrische aandrijflijn de op een na populairste onder de nieuwe auto’s. Dat komt dus wel goed met die opwarming van de aarde, toch?

Nou, in Duitsland kijken ze daar heel anders tegenaan. Ook bij onze Oosterburen groeit het aantal nieuwverkochte elektrische auto’s, maar volgens de Duitse vereniging van motorvoertuigenhandel (KZF) is dat pure quatsch. De vereniging ging langs bij verschillende dealers en autobedrijven om te vragen hoe zij kijken tegen de gestegen EV-verkoop. Zij blijken ”steeds voorzichtiger over hun bedrijfssituatie, verkoopvooruitzichten en orderpositie voor elektrische voertuigen”.

Dit zeggen dealers over EV-verkoop

De voorzitter van KZF zegt: “De bedrijfssituatie van veel autodealers en garages is aanzienlijk gespannener dan de officiële registratiestatistieken suggereren. Het groeiende aantal nieuwe BEV-registraties verhult de realiteit in de detailhandel. Wat statistisch gezien succesvol lijkt, is in werkelijkheid vaak het resultaat van zelfregistraties door fabrikanten en dealers, vlootdeals of tactische maatregelen – maar niet van daadwerkelijke klantvraag in de detailhandel.” Duitse burgers kopen dus niet per se meer EV’s, maar zo lijkt het wel als je alleen naar de verkoopcijfers kijkt.

KZF dook dieper in de cijfers en ziet dat het aantal zelfgeregistreerde EV’s meer dan verdubbeld is sinds 2023 tot 65.401 auto’s. ”Alleen al de eigen registraties van fabrikanten zijn in twee jaar tijd verviervoudigd. Tegelijkertijd daalde het aantal particuliere nieuwe BEV-registraties met 9% tot 82.294 voertuigen”, schrijft de branchevereniging.

Wat is het probleem?

Oké, automerken zetten zelf EV’s op kenteken; wat is daar nou zo erg aan? Volgens het KZF best veel: ”Politici negeren deze verkoopcrisis omdat ze alleen kijken naar de ontwikkeling van de officiële registratiecijfers.” Daardoor blijven subsidies voor particulieren uit en blijft de daadwerkelijke EV-verkoop aan autobezitters achter. Dat zou ervoor zorgen dat we de 2035-doelen niet gaan halen. Kortom, KZF wil graag dat er weer subsidies komen voor EV’s.

In hoeverre dit beeld ook in Nederland speelt, weet ik op dit moment niet. Mocht er behoefte aan zijn, kunnen we hier natuurlijk ook zelf onderzoek naar doen. Hopelijk kun je je voorstellen dat ik zo’n onderzoek niet op dinsdagavond om 19:44 uur even in elkaar zet en kan plaatsen om 20:05 uur. Wat wel een feit is, is dat veel nieuwgeregistreerde EV’s hier naar leasebedrijven gaan. Dat zou de EV-nieuwverkoop in Nederland kunnen vertekenen. We gaan voor je uitzoeken of dit ook echt zo is.