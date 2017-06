Raad eens wie terug de Formule 1 in wil

Nee, het is niet de monteur die deze auto weer mocht oplappen.

Maar het is wel de coureur die erin zit! Robert Kubica werkte onlangs een test af met een Lotus F1-wagen uit 2012 in de kleuren van Renault en dat smaakte kennelijk naar meer. De Pool reed maar liefst 115 rondjes over het Ricardo Tormo-circuit in Valencia. Deze omloop staat al jaren op de MotoGP-kalender en wordt regelmatig door F1-teams gebruikt voor tests.

Het was de eerste keer sinds 2011 dat Kubica in een Formule 1-racer plaatsnam. In dat jaar raakte hij gewond bij een rallyongeval. In eerste instantie was niet geheel duidelijk waar de recente test precies voor bedoeld was. Inmiddels heeft Kubica echter wel naar buiten gebracht dat hij “mixed feelings” aan de rit in de Lotus heeft overgehouden.

Zo werd namelijk duidelijk wat hij aan capaciteiten en vaardigheden heeft ingeleverd, maar toch heeft de Pool er vertrouwen in dat een terugkeer op het hoogste niveau tot de mogelijkheden behoort.

“For sure it’s kind of a new start for me. I don’t know what it will bring, but definitely it’s a nice feeling to know I can drive an F1 car after such a difficult period and having my limitations. To know I can drive the car on good pace and I can drive the car for an entire grand prix distance is something, which makes me happy and proud. Once I have done this test I would like to test more.”

Kubica heeft wat mij betreft altijd de gunfactor gehad. Bovenal is het een zeer snelle coureur, maar ook gewoon een sympathieke vent. Als inderdaad blijkt dat de Pool het nog heeft, kunnen ze bij Renault misschien overwegen om Jolyon Palmer halverwege het seizoen de laan uit te sturen. Of slaan we nu een paar stappen over? (via: Sky Sports)