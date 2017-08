Kubica kreeg kippenvel van Max Verstappen

De Pool blijkt een aan devotie grenzende bewondering voor MV33 te hebben.

Er is in de F1 wereld momenteel veel te doen rondom de eventuele terugkeer van Robert Kubica. Na een veelbelovende test in Hongarije lijkt er weinig meer in de weg te staan van een terugkeer van de sympathieke Pool. De beslissing daarover lijkt echter in handen te zijn van Renault. Zij hebben alle data in handen en staan zodoende op pole position om de Pool weer een racezitje te geven. Als ze dat niet doen, zullen de andere teams zich toch gaan afvragen waarom dan niet.

Enfin, dat moeten we dus even afwachten, maar in de tussentijd heeft Kubica mooie woorden over voor onze held Max Verstappen. Mooie woorden is in dit geval een understatement, want in gesprek met Eleven Sports geeft hij aan dat hij Verstappen een fenomeen vindt, die nu al historische prestaties neerzet. Hij krijgt er naar eigen zeggen zelfs kippenvel van. Check het interview met de veritaliaanste Pool hieronder: