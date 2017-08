Psst! BMW wil jullie graag wat vertellen

Ze gaan binnenkort een verandering doorvoeren op de M3 en M4.

Het is een klassiekertje in de media-wereld. Soms zijn er weleens berichten die je liever niet aan de grote klok hangt, maar kom je er simpelweg niet onderuit om dat voor de vorm wel te doen. De oplossing is beproefd en simpel: knal het berichtje eruit op vrijdagavond, als iedereen laveloos aan de bar hangt en niemand meer emails checkt. Zelfs als ze die email wél lezen, is er weinig kans dat ze er nog werk van maken. Na het weekend is het vervelende bericht alweer oud nieuws.

Bij BMW dachten ze wellicht smooth operators te zijn door ons gisteren om 18:00 uur en berichtje te sturen dat de F8x M3/M4 zijn carbon aandrijfas verliest, maar wij zijn natuurlijk niet voor een gat te vangen! Wat is er precies aan de hand?

Wel, de traditionele maatstaf in het sportieve D-segment was tot op heden uitgerust met een ‘extra premium’ carbon aandrijfas, maar BMW gaat die nu vervangen door een stalen exemplaar. De reden dat deze mooie techniek ons liefhebbers ontnomen wordt, is dezelfde als in vrijwel alle andere gevallen dat mooie techniek ons ontnomen wordt: uitstoot.

De carbon aandrijfas heeft namelijk een grotere diameter dan het stalen exemplaar dat hem komt te vervangen. Dat op zich heeft niks met uitstoot te maken, maar dankzij de kleinere dimensies biedt de stalen aandrijfas plaats aan een partikelfilter die BMW op de M3 en M4 wil gaan installeren in de toekomst. De Münchenaren willen daar naar eigen zeggen nu alvast de voorbereidingen voor treffen, hoewel de partikelfilter zelf aanvankelijk nog niet geïnstalleerd gaat worden op de eerste modellen met de stalen aandrijfas. De aanpassing wordt overigens niet doorgevoerd op de M4 GTS en de M4 CS.

Mocht je je afvragen of het überhaupt verschil maakt: de leek zal het waarschijnlijk niet merken. Maar in theorie zou de motor het net wat zwaarder kunnen hebben met het laten draaien van de aandrijfas (minder revv-happy), plus de stalen as zal vermoedelijk meer wegen dan het carbon-exemplaar. Schrale troost: BMW noemt het nieuwe asje zelf een ‘M specific high-performance driveshaft made of steel’. Schrale troost twee: De Giulia (rijtest) heeft voorlopig nog wel een aandrijfas uit carbon, zelfs de varianten zonder Quadrifoglio in de naam…