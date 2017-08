Land Rover-honcho wil de Discovery-range uitbreiden

Ergens in die titel zit een Range Rover-grap, maar ik kan 'm niet vinden.

Ze zeggen weleens dat de Duitse fabrikanten teveel overlap in hun aanbod hebben. Als je echter kijkt naar het huidige gamma van Land Rover kan je echter zien dat het nog een tandje extremer kan. Het Britse traditiemerk heeft momenteel niet minder dan zes SUV’s in de aanbieding. Dat is dan nog afgezien van zustermerk Jaguar, dat inmiddels ook flink aan de weg timmert met alle x-Pacen van deze wereld. We weten dat met SUV’s tegenwoordig de winst te behalen is in de autowereld, maar genoeg is genoeg zou je zeggen.

LR’s Chief Design Officer Gerry McGovern huldigt echter het principe ‘too much is never enough’. De frenemy van Victoria Beckham ziet nog ruimte binnen het gamma om de Discovery-range uit te breiden. Momenteel biedt Land Rover de Discovery Sport aan naast de ‘gewone’ grote Discovery. McGovern is kennelijk fan van ‘omdenken’. Hij stelt namelijk dat als er vier verschillende Range Rovers naast elkaar kunnen bestaan, er ook ruimte is voor meer dan twee Disco’s:

“A brand like ours has this ability to stretch. I would argue you could have two Range Rovers that are exactly the same size but if they had two personalities then they’ve both got equal appeal but to different customers. For me, a family is more than two and with Discovery we’ve only got two vehicles, so there are a lot of opportunities.”

McGovern lijkt een beetje het oude coachbuilding-idee te huldigen, alleen dan toch in een confectie-vorm. De vraag is of dat werkt of dat je er alleen maar hoge kosten van krijgt zonder dat je extra klanten voor je wint. Enfin, verwacht echter niet per se spoedig een Discovery coupé of iets dergelijks bij de dealer, want volgens Gerry moet het merk goed kijken naar waar de prioriteiten liggen. Een lucratieve tegenhanger van de Bentley Bentayga (rijtest) ziet de designer ook wel zitten…(via Automotive News)