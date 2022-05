Kun jij het beter? Dan zijn ze bij Viaplay op zoek naar jou!

Klagen op en over Viaplay is helemaal hot deze dagen. Maar je kunt natuurlijk ook proberen om er van binnenuit iets aan te veranderen in plaats van alleen maar te roeptoeteren…

Voor heel veel mensen was het eind maart een schok van jewelste. Na 137 jaar was namelijk Olav Mol niet meer te horen als commentator bij de Formule 1 en ook de voor-en nabeschouwing was ineens helemaal anders. Allemaal de schuld van Viaplay.

Dat bedrijf had namelijk flink met het chequeboekje gewapperd en de rechten van de Formule 1 opgekocht. Jammer voor Ziggo en de heer Mol; voortaan zou een middagje racen kijken er heel anders uitzien dan we gewend waren. .

Klagen over Viaplay

En zoals het de goede Nederlander betaamt ging de transitie van Ziggo naar Viaplay niet van een leien dakje. Alles behalve dat, er werd namelijk flink wat geklaagd over de nieuwe aanbieder. Er deugde meer niet dan wel.

Zo was het commentaar van Peppi en Melroy een aanfluiting. Olav Mol was op alle vlakken beter en zelfs Jack Plooij werd door sommigen bijna gemist. Ook de voor- en nabeschouwing in de studio was niet om aan te gluren. Amber Brantsen kon het beter bij het Journaal houden en over haar trawanten aan tafel zwijgen we maar liever helemaal.

En op zich heeft de klager ook wel een punt. Het commentaar ís namelijk ook niet om aan te horen, de voor- en nabeschouwing zíjn een belediging voor de trouwe kijker en de meer dan talloze taalfouten van Christijan Albers (‘hun loopten’, ‘hij hebt’, ‘hun ze auto weegt zwaarder als ons’, om maar wat voorbeelden te geven) zijn gewoon niet grappig meer.

Maar je je kunt er misschien nu iets aan doen!

Viaplay zoekt nieuwe mensen

Viaplay is namelijk op zoek naar nieuwe redacteuren voor hun sportprogramma’s. Dat wil zeggen, Duits voetbal, pijltjes gooien en Formule 1. Je kunt nu dus eindelijk iets nuttigs bijdragen aan die club daar. Is toch beter dan alleen maar klagen toch?

Het betreft een functie op het (altijd sfeervolle) Hilversumse Mediapark, dus helaas niet op locatie. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. In die functie kun je goede vragen bedenken die Amber gaat stellen aan de analisten en nog mooier; je kunt ze ook zelf formuleren. Zo kan Amber ook eens een vraag op een andere manier stellen dan “we zien hier een rokende Ferrari. Dat is niet goed hė?”.

Als laatste, je krijgt er ook nog eens voor betaald. Je helpt de mensheid én je kan de huur betalen van je salaris. Wat wil je nog meer? Inderdaad, niets. Solliciteren kan via de site van Viaplay en daar staat ook haarfijn uitgelegd wat je ervoor moet kunnen én ervoor krijgt.

Doe ons dus een lol en solliciteer! Slechter zal het er in elk geval niet van worden.