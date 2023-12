Er komt WEER een goede autofilm aan: Race for Glory

Het houdt niet op joh, gewoon nog een goede autofilm die de moeite waard lijkt te zijn. Race for Glory draait binnenkort in de bios.

Een goede autofilm maken is lastig. Aan de ene kant wil je mensen vermaken en aan de andere kant moet het waarheidsgetrouw zijn. Zie het een beetje als je eigen seksleven: je wordt er zelf wel blij van, maar je wil het niet op film hebben.

Veel actie in autofilms zijn dan ook gemaakt. Met name bij de Fast & Furious-franchise halen alle clichés uit de kast. Auto’s met die 17 keer opschakelen, meters ver en hoog kunnen springen en op een of andere manier onverwoestbaar zijn. De ergste is nog als twee coureurs naast elkaar racen, dat eentje dan even terugschakelt. Oh gut, zat ‘ie daarvoor NIET in de goede versnelling?

Race for Glory

Maar de laatste jaren komen er toch best aardige autofilms bij. Baby Driver is episch voor mensen met ritmegevoel en Rush was ook niet onaardig. Dan is er nog Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) dat veel erger had kunnen zijn en natuurlijk de nieuwste film over Lamborghini. Maar er komt er nóg eentje aan: Race for Glory.

Deze autofilm focust zich op het jaar 1983. Niet zozeer omdat Pyromania van Def Leppard uitkwam, maar vanwege het WRC. 1983 is namelijk het jaar dat Audi en Lancia met elkaar in gevecht waren. Het machtige Audi met de vierwielaangedreven monsters waren in gevecht met het piepkleine rallyteam met toevallig Walter Rohrl achter het stuurwiel.

Acteurs

De cast van de film bestaat uit Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl (die Niki Lauda speelde in Rush), Katie Clarkson-Hill, Volker Bruch en nog een hoop namen waar we nog nooit van gehoord hebben. Esther Garrel speelt de rol van ‘Audi driver’, dat moet dan haast wel Michele Mouton zijn.

Wel eventjes op letten, de film is voornamelijk een actie-sport-film drama die geïnspireerd is op een waargebeurd verhaal. Het is dus zeker geen documentaire met muziek eronder, maar een verhaal dat er zijdelings op gebaseerd is.

Nu is het een David versus Goliath-verhaal waar je in principe niet veel hoeft te doen. Ook het feit dat er geen Hollywood-cast achter ziet, geeft ons hoop dat het een film is die enigzins in de buurt komt van hetgeen er in 1983 gebeurde.

