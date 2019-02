Officieel: de elektrische auto die we allemaal willen

Het enthousiasme was enorm op het vorige concept.

Peugeot heeft het begrepen door met de e-208 een knappe elektrische auto neer te zetten. Honda had de memo al eerder doorgekregen, want in 2017 stonden de Japanners met de Urban EV Concept op de IAA in Frankfurt. Een elektrische auto die met zijn compacte design op veel lof kon rekenen. Niet alleen onder jullie reaguurders, maar ook onder een jury die Honda een Car Design Award gaf voor de auto.

In Genève neemt Honda een nieuwe variant op dit concept mee. Deze auto leunt dichter tegen de uiteindelijke productieversie aan. De autofabrikant noemt het de Honda e Prototype. Het automerk laat weten zich vooral op Europa te willen focussen met deze elektrische auto.

Het concept staat op een compleet nieuw platform exclusief ontwikkeld voor elektrische auto’s. In het geval van de e Prototype gaat om een aandrijflijn die het vermogen enkel naar de achterwielen stuurt. Honda gaat nog niet in detail in als het gaat om het accupakket en de elektromotor, maar spreekt over een actieradius van 200 kilometer en de mogelijkheid voor snelladen. In 30 minuten moet de batterij voor 80 procent kunnen opladen.

Het elektrische stadswonder gaat dit najaar in productie. Het is afwachten in hoeverre het productiemodel gaat lijken op dit concept.