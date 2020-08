Alfaholics Giulia GTA is de ultieme auto voor petrolheads

Het is een Alfa met achterwielaandrijving, atmosferische motor en een bloedmooi koetswerk. Beter wordt het niet.

Van een kunstwerk een nog mooier kunstwerk maken. Het is een gewaagde en gedurfde move. De Alfa Romeo Giulia GTA is zo’n kunstwerk. Een bijzondere Ferrari, Lamborghini of Pagani maken is niet moeilijk: je verhoogt simpelweg de prijs. Maar destijds was de Giulia GTA tegen een prijs gebouwd en alsnog kwamen ze met dit kunstwerk op de proppen bij Alfa Romeo in de jaren ’60.

Gracieus

Nu moet je in de meeste gevallen niets met zo’n klassieker doen. Die moet je gracieus oud laten worden. In negen van de tien gevallen is het resultaat niet echt een verbetering. Maar soms, heel soms, dan is zo’n complete verbouwing wél een vooruitgang. Zoals bij deze Alfaholics Giulia GTA.

Restomod

Alfaholics is een Britse restomodder. Ze doen in feite wat Singer doet voor Porsches 911. Beide ideën zijn overigens weer geleend van Eagle, dat als eerste op grote schaal klassieke E-Types ging verbeteren. Uiteraard hebben we het complete Eagle-verhaal gedocumenteerd voor jullie.

Alfaholics Giulia GTA

Terug naar de Alfaholics Giulia GTA. De petrolheads uit Clevedon pakten een heel aardige Giulia GTA 1300. Deze werd helemaal gestript en gerestaureerd. De 1.3 motor werd vervangen door een 2.100 cc grote Alfaholics GTA-R motor. Werkelijk alles aan deze motor is groter, beter en sterker: gasklephuis, MOTEC-ECU en nog een hele hoop hardware. het resultaat is dat de motor van de Alfholics Giulia GTA nu geen 95 pk levert, maar 230 stuks.

GTA-wielen

Uiteraard worden deze krachten naar de achterwielen overgebracht. Dat gebeurt middels een nieuwe transmissie met extra korte overbrengingen en een sperdifferentieel. Uiteraard kreeg het onderstel een uitgebreide upgrade, evenals de remmen. Rondom liggen 15×7 GTA-wielen. De enige dissonant zijn de LED-koplampen. Kom op jongens, dat kan echt niet. Daar moeten lampjes in die amper beter presteren als kaarsjes.

Interieur

Het interieur is ook helemaal aangepakt. De combinatie van een grijs exterieur en rood interieur is erg chic. In het interieur kun je nu ook genieten van wilton tapijten van wol (lekker zacht!), nieuwe sportstoelen, verwarmbare voorruit en nieuwe airconditioning. Ook zien we een rolbeugel voor extra veiligheid c.q. stijfheid.

Het mooiste is hoe ingetogen fraai deze auto is. Ja, hij is iets aangepast, maar alles is precies binnen de perken gebleven. Het enige dat niet binnen de perken zal vallen is de prijs. Er zit een enorme hoeveelheid werk in de projecten van Alfaholics en dat zie je terug in de prijs. Een conversie als deze kost al gauw 100.000 pond. Meer kan ook.