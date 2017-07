Kwaaak! Citroën gaat geen retro-eend bouwen

Eerdere berichten dat dit wel zou gebeuren blijken slechts het PR-equivalent van een lokeend te zijn geweest.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat die geruchten ook alweer behoorlijk oud zijn. We moeten in het archief teruggraven tot het jaar waarin Youtube uitgevonden werd voor het eerste bericht over de retro-eend. Een kleine vijf jaar geleden berichtten we voor het laatst dat de eend een comeback zou maken. De legendarische 2CV, die volgend jaar 70 jaar oud wordt, zou daarmee in de voetsporen treden van onder andere volksauto’s van weleer zoals de MINI, de (New) Beetle en de Fiat 500.

Maar helaas(?), Citroën’s nieuwe designchef Alexandre Malval heeft er helemaal geen trek in om een retro-2CV op zijn CV te zetten. Volgens hem is retro-design maar beperkt, zo laat hij optekenen in de papieren uitgave van Auto-Motor-und-Sport:

“Ik vind retro-design maar beperkt en het heeft vaak slechts een regionale aantrekkingskracht. Eigenlijk vallen retro-designs vaak gewoon tegen.”

De tekenaar die eerder voor Volkswagen en Renault werkte, zegt dat hij alleen meerwaarde ziet in het teruggrijpen op ontwerpen uit het verleden als de oorspronkelijke functionaliteit van het origineel ook toegevoegde waarde kan hebben in de moderne wereld. Niet geheel verrassend ziet Alexandre de Citroën E-Méhari als een goed voorbeeld van zo’n auto. Maar ja, of dat nu het beste voorbeeld is…