Supercars? Deze miljonair verzamelt trekkers

Supercars zijn zo banaal, een verzameling trekkers is een stuk origineler.

Een mooie villa, een zwembad in de tuin een garage vol supercars. Dat is toch een beetje het algemene beeld bij een westerling met diepe zakken. Met name het beeld dat ze hebben in de Verenigde Staten als je het hebt over succes.

Trekkers bij je huis

Een mooi huis én prijzig is het zeker. Maar de huidige bewoners voelen niets voor al die glitter en glamour. Eigenlijk best verfrissend! We kijken naar een landgoed met boerderij van 3,95 miljoen euro. Waanzinnig veel geld. Maar er is geen zwembad. Geen modern keurig afgewerkt interieur. En nee, geen thuisbioscoop, geen sportschool. De garage met supercars mist ook. Er is wel een garage, maar daar tref je een stel trekkers in.

Dat maakt dat deze woning er wel uitspringt in het aanbod miljoenenvilla’s op Funda. Tussen al dat Blaricumse en Vinkeveens geweld wint deze woning in Terschuur de prijs voor originaliteit. De hoge prijs heeft niet zozeer met de woning te maken, maar met de ruimte. Met de aankoop krijg je een landgoed van 381.800 vierkante meter. Ja, dat is waanzinnig veel grond. Een tuinman is geen overbodige luxe.

Dat is ook de verklaring voor de trekker. Een trekker is misschien wel de beste manier om het gras te maaien bijvoorbeeld. Twee klassieke trekkers staan keurig tentoongesteld op een tapijtje in een bijgebouw. Er is een groot glazen oppervlakte om naar de vierwielers te turen. Lekker toch.

Nog meer (landbouw)voertuigen zijn zeker aanwezig. Paardenstallen bij deze rijksmonumentale boerderij mogen natuurlijk niet ontbreken. Jeremy Clarkson is een multimiljonair boer. Harry Metcalfe ook. Dus waarom jij niet? Naast de trekkers kunnen er gerust de nodige auto’s in de garage staan. Als je geen behoefte hebt om paarden te houden kun je hier een puike garage van maken, met plek voor tientallen auto’s. Zeker als je ze gaat stacken Shmee150 style.

Koekeloeren in het huis met trekkers doe je op Funda.