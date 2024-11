5 scenario’s waarbij Max Verstappen NIET kampioen wordt dit weekend

Geloof het of niet, maar het kan ook misgaan dit weekend in Vegas.

Je kunt je TikTok, Instagram, Facebook, Hyves, MSN of brievenbus niet openen zonder een berichtje tegen te komen met de titel ‘ZO KAN MAX VERSTAPPEN DIT WEEKEND KAMPIOEN WORDEN’. Oké, ik overdrijf misschien, maar het lijkt me sterk dat je nog geen soortgelijk bericht bent tegengekomen. Tegenstrijdig als we zijn, zijn wij benieuwd: hoe kan het allemaal nog fout gaan voor Verstappen?

Heb je de verleiding weerstaan om op een eerder bericht over de kampioenschapsscenario’s te klikken, maar wil je het toch weten? Goed, we nemen het vlug even door. Norris moet tenminste drie punten meer pakken dan Verstappen, anders is de Nederlander weer kampioen.

Norris herpakt zich

Mocht Lando Norris de GP van Las Vegas komende zondag winnen, dan is dat in de eerste plaats erg knap. De McLaren leek in Brazilië niet zo sterk als in de races ervoor. Mocht Norris toch winnen in Vegas dan is het kampioenschap nog niet beslist. De Britse coureur krijgt dan 25 punten voor de winst. De tweede plaats levert maar 18 punten waardoor het verschil maximaal slinkt met 7 punten.

Een tweede of derde plaats is ook voldoende, zolang Norris maar voor Verstappen eindigt en Verstappen niet de snelste raceronde rijdt. Voor P3 krijg je 15 punten en voor P4 krijg je er 12. Dat is dus precies het minimale aantal puntenverschil is dat Norris nodigt heeft om het kampioenschapsfeestje te verstoren.

Dit zijn de andere scenario’s waarin Norris ervoor kan zorgen dat Max Verstappen in Las Vegas nog geen kampioen wordt:

Norris P4 en snelste ronde – Verstappen P5 of lager

Norris P4 – Verstappen P6 of lager

Norris P5 en snelste ronde – Verstappen P6 of lager

Norris P5 – Verstappen P7 of lager

Norris P6 en snelste ronde – Verstappen P7 of lager

Norris P6 – Verstappen P8 of lager

Norris P7 en snelste ronde – Verstappen P8 of lager

Norris P7 – Verstappen P9 of lager

Norris P8 en snelste ronde – Verstappen P9 of lager

Norris P8 – Verstappen P10 of lager

Norris P9 en snelste ronde – Verstappen buiten de punten

Piastri oppert zichzelf op

We mogen geen scenario over het hoofd zijn. Het zou dus ook zomaar kunnen dat Piastri zijn teamgenoot een handje gaat helpen. Hij staat immers nog in het krijt bij Norris voor de gratis overwinning in Hongarije. Over Hongarije gesproken: misschien kopieert en plakt Piastri wel de bowlingsessie van Bottas van een paar jaar geleden. Mocht hij hierbij Verstappen uit de race rijden, dan moet Norris nog wel even achtste worden of P9 pakken met het extra puntje voor de snelste raceronde.

Putdeksel-gate

Afgelopen jaar keek uit de wereld reikhalzend uit naar de terugkeer van de GP van Las Vegas. 10 minuten na het startschot zag de wereld er alweer heel anders uit. Carlos Sainz was over een loszittende putdeksel gereden. Het brok metaal knalde op de vloer van de Ferrari die waardoor de bodemplaat aan diggelen lag.

Mocht Verstappen dit keer de ongelukkige zijn, dan kan hij daar zomaar een gridstraf door krijgen. Sainz moest namelijk door de klap van de deksel wat componenten veranderen en kreeg daarvoor een straf van tien plaatsen.

Verstappen scheldt en krijgt puntenmindering

Voorlopig is de FIA nog mild geweest. Het gebruik van foute woordjes kwam Verstappen op een geld- en taakstraf te staan. Mocht de Nederlander weer schelden, dan kan de straf zomaar wat zwaarder zijn. Je weet inmiddels hoe onvoorspelbaar FIA-baas Ben Sulayem kan zijn.

Sjonnie Herbert strikes again

De grote plaaggeest voor Verstappen dit jaar was niet perse de auto, een sterke ploeggenoot of zware concurrentie. Nee, wedstrijdleider en ex-F1-coureur Johnny Herbert liet meermaals het bloed van Verstappen koken. Een opluchting voor de Nederlandse coureur: Herbert staat niet meer ingepland als steward bij de resterende F1-races. Wellicht komt Herbert de ontslagen Niels Wittich vervangen (ondanks dat hij al een vervanger heeft). We vermoeden dat Herbert wel een reden verzint om toch naar Vegas af te reizen om het leven van Verstappen zuur te maken.

Zo kan het dus alsnog fout gaan en er zijn waarschijnlijk nog wat meer scenario’s waarbij Max Verstappen deze zondag geen kampioen wordt. Vul de scenario’s hieronder gerust aan. Maar laten we eerlijk zijn: Max Verstappen wordt hoogstwaarschijnlijk dit weekend voor de vierde keer kampioen. Dat was twee maanden geleden nog een erg gedurfde uitspraak. Toen geloofde zelfs Verstappen zelf er niet meer in. Hoe dan ook: veel plezier met je feestje in Vegas, Max!