Kwalificatie Formule 1 2024: Keert McLaren het tij in Amerika?

Max deed goede zaken in de Sprint. Kan McLaren het tij keren voor de race van morgen, met een goed resultaat in de ‘gewone’ kwalificatie?

Misschien was de vader de wens van de gedachte, maar na de laatste races voor de break van vier weken, dacht iedereen dat McLaren de staart van het seizoen zou domineren. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren zouden we namelijk een zinderend einde van het seizoen tegemoet gaan.

Toen het eindelijk weer losging gisteren en vandaag, zagen we een heel ander beeld. Norris en McLaren bleken niet alleen langzamer dan Verstappen; ook Ferrari vormt een bedreiging voor team oranje. De volgens Helmut Marko mentaal zwakke Norris maakte ook weer een foutje in de laatste ronde van de sprint, waardoor hij niet tweede, maar derde werd.

Max heeft nu de titel dus binnen. Het is alleen nog spannend of Red Bull toch ook nog de titel bij constructeurs kan binnenhalen. Iets meer weten we daarover na de ‘echte’ kwalificatie.

Q1

Albonio is de eerste op de baan voor een snelle ronde. De Britse Thai staat een beetje onder druk, nu hij een jonge teammaat heeft die hem wel na op de huid zit. AA23 duikt echter weer de pit in en maakt zijn vliegende ronde niet af. Norris gaat even later naar een 1:34.0 en is nipt sneller dan Sainz. Leclerc heeft geen goede ronde en sluit aan achter Alonso en Bottas.

VER gaat dan veel sneller dan zijn rivalen op een gebruikte set softs. Het is opeens weer 2023, zo lijkt het. Mercedes is niet snel en gaat naar P10 en P14 op gebruikte softs. Er zit duidelijk evolutie in de baan, want opeens gaat Gasly hard. Dat kan alleen als Alpine stiekem nu al een Mercedes motor heeft gemonteerd, of als er dus evolutie in de baan zit.

Hamilton vindt die evolutie echter niet en ligt eruit. Sterker nog, hij is zelfs langzamer dan zijn oude teammaat Bottas in de geupdatete maar nog altijd kansloze Sauber. HAM is nipt sneller dan Zhou, dus staat hij 19de. De Williamsen zijn de andere auto’s buiten de top-15. Albon is andermaal een haar sneller dan Colapinto, die nog een epische ongewilde drift eruit gooit.

Q2

Maxsj opent de tweede sessie dan met een 1:33.0 op gebruikte softs. Perez is vier tienden langzamer op nieuwe banden. Norris pakt P1 even later af, maar wel op nieuwe banden. Piastri en Russell matchen min of meer de tijd van Max, maar doen dat ook op nieuwe banden. Kortom, Max lijkt opnieuw het voordeel te hebben.

Terwijl Tsunoda Liam Lawson nog gedetailleerde instructies geeft hoe de Kiwi hem een slipstream moet geven, telt de sessie af naar de laatste minuten. Ocon, Alonso, Stroll en Leclerc moeten zich nog verbeteren. Lawson heeft zich erbij neergelegd dat hij morgen toch achteraan staat met een enorme gridstraf.

Verstappen wint nog dik vier tienden met nieuwe banden. LEC gaat naar P3 en Perez naar P4. Alonso en Leclerc lukt het om Q3 te halen. Dit gaat ten kosten van Tsunoda en Hulkenberg. De Hulk kan het niet geloven. In de replay zien we dat hij zichzelf verremd heeft in de eerste bocht. Ocon staat dertiende, Stroll veertiende.

Q3

Norris gaat naar een 1:32.330. Not too shabby. Max zit er echter onder in de tweede sector. Maar op de lijn is het een iets langzamere tijd dan die van zijn rivaal. De laatste bochten waren een beetje slordig in de ronde van Max. En dat kan hij zich niet veroorloven. Sainz en Leclerc hebben afgaande op de Sprint vandaag de rees pees, maar opnieuw niet de snelheid over een ronde. Zij sluiten aan op P3 en P4, ook omdat Perez weer een tijd verwijderd ziet worden door het overschreiden van track limits.

De coureurs gaan nadat Alonso de achtste tijd neerzet dan opnieuw het circuit op. Daarbij wordt Max meteen al bijna getorpedeerd door Gasly in de pit. Hij gaat echter wel gewoon nog harder in de eerste sector. Norris kan zich niet verbeteren. Dan weten we dat Max normaal de pole gaat pakken. Maar Russell hangt de Mercedes in de muur.

De Brit stapt uit, maar de harde biem betekent dat Max genoegen moet nemen met P2. Sainz is derde en Leclerc vierde, Piastri vijfde. Russell, Gasly, Alonso, Magnussen en Perez maken de top-10 compleet. We hebben dus alsnog Norris op pole, maar Lando lijkt niet meer de snelste auto te hebben, zeker ook niet in de race. Max staat tweede, maar heeft wel de twee Ferrari’s in zijn nek, die vandaag erg goed op de banden waren. Kan dus een spannende race worden morgen. Zin an.