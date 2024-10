Red Bull: “Norris is mentaal zwak”

De titelstrijd in de F1 warmt op en de mindgames komen nu ook uit de kast. Red Bull noemt Norris mentaal zwak. McLaren vindt dit ‘ongepast’.

Na een veel te lange pauze werkt de Formule 1 toe naar een extravagante apotheose. Liberty Media, de fans en niet te vergeten Netflix hopen natuurlijk op een 2021esque einde van het seizoen. En dat moet zich dan allemaal de komende twee maanden gaan ontvouwen, waarin maar liefst zes races (en drie sprintraces) gepland staan.

In het kampioenschap voor constructeurs heeft McLaren de leiding genomen. Maar eigenlijk kijkt iedereen natuurlijk vooral naar het kampioeschap voor coureurs. Daarin verdedigt onze held Max Verstappen een nog altijd redelijk comfortabele, doch niet onoverkomelijke, marge van 52 puntjes. Lando Norris van McLaren is zijn naaste belager.

Tot voor de sprint kwalificatie van gisteren leek Norris bovendien het momentum te hebben. De Macca’s zijn de afgelopen races sneller geweest dan de Red Bulls. En Max heeft al 7 races (nou nou) niet meer gewonnen. Gisteren pakte MV1 echter ondanks alle geroezemoes over de legaliteit van de RB20 ‘gewoon’ weer pole position voor de Sprint. Norris werd vierde, dus als dit een voorbode is voor de staart van het seizoen, wordt het lastig voor de Brit.

Zelfs voor dit resultaat, dacht men dat bij Red Bull sowieso al. Helmut Marko deed weer eens van zich spreken door te stellen dat Norris mentaal te zwak is om Max de titel af te snoepen. Hij verwees daarbij onder andere naar de matige starts van de Brit. En daarnaast claimde hij ook ‘dat hij gelezen had wat Norris nodig had aan mentale steun’ en dat iemand die dat nodig heeft nooit van de kneiterharde Verstappen kan winnen. Want Max is natuurlijk tot een härter Hund gemaakt door ons Jos.

Zak Brown, teambaas bij team oranje, kaatst de bal nu terug. Hij betitelt de uitspraken van Marko als ‘ongepast’ en zegt dat deze ons 10 of 20 jaar terug in de tijd slingeren. Zak zegt dat Norris de discussie over mentale gezondheid een boost heeft gegeven door hier openlijk over te praten en dat het slechte smaak is om dit als zwakte te kenschetsen.

Doch Marko neemt, zoals we dat van hem kennen, geen woord terug. Sterker nog hij herhaalt zijn standpunt gewoon bij Motorsport Magazin. Droogjes merkt de Oostenrijker op ‘ik kreeg de vraag gewoon, dus heb hem beantwoord’. Om er aan toe te voegen ‘als je naar zijn starts kijkt, wordt het wel duidelijk’. Shots fired! Voor de goede orde overigens: Marko maakte er eerder geen geheim van dat hij Norris naast Verstappen de coureur vindt die het beste bij Red Bull zou passen. En tevens benoemde hij het McLaren duo van Piastri en Norris het beste op de grid…Het is dus een beetje een wispelturige baas.

Enfin, wat vind jij: is het inderdaad een zwakte van Norris om zijn mentale strubbelingen uit te dragen? Of is dat juist een kracht en moet Marko terug naar 1950? Laat het weten, in de comments!