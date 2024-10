Uitslag Formule 1: Sprint in Amerika 2024

Er zijn inmiddels drie F1 races in Amerika per jaar, maar die op het Circuit of the Americas geldt ook echt als de Amerikaanse Grand Prix. Wint Max eindelijk weer eens wat?

Gisteren was er episch nieuws voor fans van Max Verstappen. Na vier weken pauze bleek de Red Bull van Max opeens sneller te zijn dan de McLaren van Norris in de Sprint Kwalificatie. Dit terwijl toch de gedachte was dat Max vooral zijn puntenvoorsprong moest gaan verdedigen door zoveel mogelijk punten te sprokkelen. In plaats daarvan heeft hij vandaag een goede kans verder uit te lopen op Norris, die ‘slechts’ als vierde start.

De teamgenoten van beide titelkandidaten deden het (weer) aanzienlijk slechter. Perez kwam niet verder dan SQ2. Piastri overleefde zelfs SQ1 niet. Zodoende zijn er ook kansen voor de Ferrari’s, Mercs en misschien zelfs wel Hazen om goede resultaten te scoren. Wie komt er het beste deze 19 rondjes door?

Start

Max komt veel beter weg dan de als tweede startende Russell. Hij verdedigt de eerste bocht nog, maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Russell houdt iedereen op in een poging zijn positie te houden. Norris profiteert daarvan het meest. Hij piept de twee Ferrari’s in de binnenbocht voorbij. Daarna neemt hij het momentum mee om ook Russell te verschalken. Norris kan dus meteen op jacht naar zijn grote rivaal. Geen matige start voor NOR deze keer dus.

Leclerc probeert dan geen tijd te verspillen aan Russell. De Merc was gisteren weliswaar verrassend snel op softs, maar niet op mediums. LEC valt RUS aan maar die laatste slaat deze aanval af. Daarna krijgt LEC tot tweemaal toe te maken met zijn teammaat SAI. De Spanjaard die plaats moet maken voor Hamilton heeft niks te verliezen en ziet een robbertje vechten met de kopman wel zitten.

Achter de Fezza’s rijdt Hamilton rond, die gisteren pech had zijn beste ronde verloren te zien gaan aan een gele vlag. Magnussen is goed gestart en heeft Tsunoda achter zich op de laatste puntscorende positie. Hulkenberg is juist een beetje teruggevallen naar P9, voor Perez en Colapinto.

Mid Race

Sainz gaat dan daadwerkelijk voorbij aan Leclerc. Max heeft een klein gaatje van twee seconden naar Lando geslagen. Daarachter zit het heel dicht bij elkaar tot en met Leclerc op P5. Hamilton zit daar twee seconden achter en dan is er een fors gat van zes seconden naar Magnussen en de Hulk die voorbij is gegaan aan Tsunoda.

Perez en Piastri verliezen zoveel tijd in de eerste helft van de race dat het lastig zal worden nog een puntje te scoren voor beiden. Dat is eigenlijk best wel matig, maar goed dat zullen zij ook wel weten. Sainz bewijst zijn gelijk om Leclerc voorbij te gaan door ook Russell te pakken voor P3. LEC volgt het voorbeeld en gaat naar P4. De Merc vreet zijn banden op. Maar doet de Red Bull dat ook? Stiekem komt Norris na 10 ronden in ieder geval ook iets dichter in de buurt van Maxsj…

Max ziet dat misschien ook wel en rijdt dan weer een stukje weg. Hij lijkt het te kunnen managen. Zijn teammaat Checo gaat dan Tsunoda voorbij voor P9 in een geinig gevecht. Leclerc is misschien wel de snelste man op de baan, maar het verschil is te klein met Sainz om de Spanjaard te verslaan.

Finish

Piastri gaat uiteindelijk ook langs Tsunoda. Maar verder dan P9 en P10 komen PER en PIA niet. Dat betekent dus zero points voor beiden. Ferrari is op rees pees misschien wel het beste vandaag en bewijst Max in de laatste ronde nog een dienst. Sainz gaat namelijk voorbij aan Norris! Leclerc probeert te volgen, maar dat ziet Lando niet zitten.

Max wint eindelijk weer en scoort dus ook twee puntjes meer dan Norris. Mercedes is op softs snel over een ronde, maar valt op rees pees ver terug. Ze zitten in een niemandsland: veel langzamer dan de top-3 teams, veel sneller dan de rest. Haas doet relatief goede zaken ten opzichte van hun concurrenten met P7 en P8. Aston Martin is helemaal nergens, met ALO zelfs slechts op P18. Je zou soms bijna denken dat hij nu echt 43 is.

Maar goed, Max kampioen dus. We wisten het altijd al natuurlijk, maar voor Netflix is het nog even spannend gemaakt. Vanavond om 00:00 uur weer verder, in de kwalificatie voor de ‘echte’ race van morgen. Uiteraard doen we ook daarvan weer verslag om circa 01:00 uur achter het hennegat. Tot zo!

Uitslag Sprint Amerika 2024