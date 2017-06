Pik deze Peugeot met 300+pk op in Utrecht

Buitenkansje!

Peugeots komen niet heel vaak voorbij op Autoblog, zeker sinds het vertrek van gewaardeerd collega Dizono die rondrijdt in een Peugeot 406 Coupé. Toch stellen we je graag voor aan deze 308 GTI-R die een opvoerkitje en natuurlijk een bijbehorende vermogensboost kreeg.

Deze “directieauto” was oorspronkelijk goed voor 270 pk. Niet verkeerd voor een gepeperde familieauto, maar het kan gepeperderderder! Dankzij een Performance-pakketje inclusief chiptuning en een nieuwe uitlaat peurt deze Peugeot namelijk 303 pk uit een 1.6-je. Verder zijn de remklauwen achter rood, evenals de diffuser. Scheelt toch weer 2,5 pk.

Lekker gummen kan met het sperdifferentieel en de nieuwe uitlaat zorgt naar verluidt voor een prima sound. De actuele kilometerstand hebben we niet voor je want de auto wordt nog gebruikt. De advertentie heeft het over 31.250 kilometers, de prijs bedraagt 35.620 euro. Onze rijtest met de 308 GTI vind je HIER.

Dank aan Dennis voor het tippen!