Officieel! Vettel blijft bij Ferrari

De kogel is door de kerk en daarmee komt een einde aan een van de grootste vraagtekens van dit seizoen. Ferrari verlengde eerder al het contract van Kimi Raikkonen met één jaar. De stoïcijnse Fin rijdt dus ook komend jaar in dienst van de Italianen, maar het duurde een poosje voordat duidelijk werd waar Sebastian Vettel heen zou gaan.

Intussen is officieel door Ferrari bevestigd dat Vettel heeft bijgetekend voor drie jaar. Het nieuws werd na het einde van FP3 op Spa-Francorchamps de wereld in geslingerd. Er zouden wel gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de Duitser en het team van Mercedes. Desalniettemin heeft het voor Vettel niet zoveel zin om over te stappen.

Hij zit immers al bij een team dat meestrijd om de overwinningen. Daarnaast heeft hij aan Kimi Raikkonen ongetwijfeld een minder pittige kluif dan aan een teamgenoot als Lewis Hamilton. Bovendien verdient de Duitser bij Ferrari toch al genoeg, zou je denken.

Bij de topteams is het alleen Mercedes dat nog met een leeg stoeltje zit voor 2018. Lewis Hamilton blaast nog wel een poosje door, maar het contract van Valtteri Bottas loopt aan het einde van dit seizoen af. Gezien de relaxte omgang tussen de twee teamgenoten én de knappe resultaten die de Fin boekt, kunnen we ons zomaar voorstellen dat hij nog wel even bij Mercedes rijdt.

Vanmiddag om 14:00 begint de kwalificatie van de GP van België. Morgen start de race om dezelfde tijd.