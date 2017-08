Autoblog advies: Audi A1-vervanger voor € 7.000

Ditmaal een verzoek van een trouwe lezer in nood!

De beste kapiteins staan aan wal, dat is een gegeven. Er zit altijd een verschil tussen jezelf adviseren of een aanvraag bij de Autoblog adviezen. Dat ondervond Etienne laatst ook. Bij ons is hij bekend als @fmgarcia. Geregeld helpt hij lezers met leuke en originele adviezen, maar nu gaat het om een auto voor hem en zijn vriendin. Op dit moment hebben ze een Audi A1 1.6 TDI. Zijn vriendin maakte voorheen veel kilometers, maar de laatste tijd valt dat heel erg tegen. De Audi heeft in 5 jaar tijd 150.000 km gelopen. De laatste 15.000 km zijn gereden in de afgelopen 14 maanden. Kortom: diesel was handig, maar nu niet meer. Ook het onderhoud kon wat prijzig zijn.

Het mag duidelijk zijn, er moet een andere auto komen. Ze zijn gewend aan een relatief sterke motor, dus graag iets met meer dan 100 pk. Maar als het kan even geen hot hatch, in verband met de running costs. Een GTI of Hot Hatch zijn geweldig, maar schieten hun doel voorbij. Vijfcilinders en Busso zescilinders kan Etienne waarderen, maar zijn iets teveel van het goede. Het formaat van de A1 is in principe voldoende.

Esthetische eisen zijn er ook: er mogen geen wieldoppen onder zitten. Of de redactie van Autoblog en diens lezers Etienne en zijn hulpbehoevende vriendin kunnen voorzien van gepast advies. Maar natuurlijk! Kortom, voor Ettienne en Caroline ziet het wensenplaatje er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Audi A1 TDI Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €7.000 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Onderhoud en wegenbelasting Gezinssamenstelling: Samenwonend Voorkeursmerken /modellen: Leef je uit No-go modellen / merken: Nee

MINI Cooper Chili (R56)

€ 6.950

2007

85.000 km

De meest logische keuze als je een vervanger voor een Audi A1 zoekt. De MINI is de inspiratiebron voor alle chique B-segmenters. In het budget kun je exemplaren van de tweede generatie vinden. Deze zijn iets verfijnder en hebben wat minder issues, alhoewel het altijd loont om even deze video te bekijken om te zien waar je op moet letten. Probeer wel een Cooper met wat opties te vinden, dat maakt het leven net wat fijner. Automatische airco, navigatie en mooie velgen zijn goed te vinden, maar waren destijds niet standaard. Echt een strepentrekker is de Cooper niet, maar dat maakt de auto meer dan goed in de bochten. Dit zijn bijzonder fijn sturende auto’s. De ruimte voorin is behoorlijk goed voor elkaar, op de achterbank valt het behoorlijk tegen, maar dat maakt in dit geval niet uit.

Peugeot 207 XS Premiere 1.6 16v

€ 6.750

2007

45.000 km

Een andere kleine hatchback die volwassen aanvoelt is de Peugeot 207. Qua afwerking en materiaalgebruik kan je het Peugeot dashboard niet vergelijken met dat van de Audi A1. Het onderstel is daarentegen uitstekend op zijn taak berekend. Soepel en uitgewogen. Vooral tijdens de langere snelwegritten is de 207 in (zeker voor zijn klasse) een fijne metgezel. Helemaal foutloos is de 207 helaas niet. De meeste issues zijn van elektronische aard. Alles is redelijk eenvoudig te verhelpen. Voordeel van de 207 is dat ze ruim in het budget te vinden zijn. Een XS Premiere met schuifdak, automatische airco, 17″ wielen met minder dan 50.000 km kan gewoon. Dan kun je qua kilometers er in elk geval weer een tijdje op vooruit.

Mitsubishi Colt 1.5 CZC (Z30)

€ 5.500

2007

85.000 km

Maar natuurlijk, ondanks de Pininfarina-lijnen is dit schepsel geen schoonheid. Integendeel. Maar de auto voldoet verrassend goed aan de eisen. De 1.5 motor levert meer dan 100 pk. Een 1.5 Turbo met 150 pk is overigens nauwelijks duurder. Het is een cabrio met stalen klapdak, dus je kan de auto overal parkeren. Het is een Mitsubishi, dus betrouwbaar. Check dit Autoblog Aankoopadvies voor de aandachtspunten. De meeste CZC’s zijn erg compleet afgeleverd met lichtmetalen velgen, radio, lederen bekleding en automatische airconditioning. Meestal zijn dit soort Cabrio’s loodzwaar, maar dat valt met 1.085 kg best mee bij de CZC. En een dakje dat je altijd open kan doen bij mooi weer is altijd leuk. Doe het nu voordat je gaat shoppen voor een luiertas.

Alfa Romeo MiTo 1.4 Distinctive (955)

€ 6.950

2009

60.000 km

Je kan jezelf geen echte autoliefhebber noemen als je geen Alfa Romeo hebt gehad, wordt wel eens beweert. Dat klopt helemaal. De Alfa Romeo die het beste in je eisen past is deze MiTo. De MiTo is Alfa’s kleinste en is een leuke combinatie tussen chique, sportief en verrassend betaalbaar qua kosten. Heel erg snel is de 1.4 overigens niet. Er zijn snellere T-Jets, maar deze zijn aanzienlijk duurder. Je kan ook kiezen voor een kale ‘Progression’, maar je wilt op zo’n Alfa wél de mooie velgen en interieur plus de luxere uitrusting. Helaas moet je wel een concessie doen. Met weinig kilometers op de klok is er beperkte keuze (enkel bij particulieren). Een andere optie is de technisch identieke (en zeker niet verkeerde) Fiat Grande Punto. In deze video vertelt @Wouter waar je allemaal op moet letten.

Mazda MX-5 1.8 (NB)

€ 6.500

2002

80.000 km

Als je niet alle ruimte nodig hebt en in het mailtje al *kuchend* de MX-5 aanhaalt, kunnen we deze natuurlijk beter benoemen. Er valt erg veel voor te zeggen namelijk. Het zijn betrouwbare auto’s, alhoewel ze wel degelijk wat probleempjes kennen met roest. Rijden is een feestje. Zowel de 1.6 als de 1.8 zijn voldoende krachtig om een beetje hatchback bij te houden. Heel erg praktisch zijn ze niet, maar ten opzichte van een Toyota MR2 of Smart Roadster heb je net wat meer aflegruimte tot je beschikking. In het budget zijn er enorm veel te vinden. Ga voor de netste uitvoering met zo weinig mogelijk kilometers. Als je die goed onderhoud kun je hem altijd inruilen met beperkte afschrijving. Wederom een auto die je moet kopen voordat de eierstokken gaan trillen.

Renault Twingo Renault Sport 133

€ 5.750

2009

85.000 km

Gezien de eisen zouden we het bijna een YOLO keuze moeten noemen. Maar het is en blijft een Twingo, dus dat gaat net een stapje te ver. Van de Twingo is er ook een Renault Sport uitvoering geweest. De motor is de bekende 1.6, maar nu licht gekieteld naar 133 pk. Die paarden zitten allemaal bovenin het toerenbereik, dus je moet er wel even je best voor doen. Maar net als bij de MINI is het rijden met een Twingo RS op een bochtige binnenweg het leukste om te doen. Een binnenste achterwiel optillen was nog nooit zo leuk. Ze zijn behoorlijk betrouwbaar bovendien, aldus dit Autoblog Aankoopadvies.

Fiat 500 1.4 16v Sport (312)

€ 5.950

2009

95.000 km

Ok, dit is een A-segmenter. Maar wel eentje die hip is en waarbij de passagier voorin nog redelijk goed zit (mits je niet te lang bent). De 500 is nieuw nog steeds koop, dus je rijdt nog altijd een ‘vers’ model. Nog een voordeel is dat er destijds best veel 500’s lekker luxe waren aangekleed, net als bij MINI’s. De motor weet nét de 100 pk te halen (101 pk!), maar de 500 weegt niet zo heel erg veel (905 kg). Dus je komt altijd wel goed van je plek. De Lounge of Sport varianten zijn goed te vinden in het budget en verdienen de voorkeur. Qua rijden is de auto niet zo spectaculair als zijn broertje, de Panda 100HP. Daar staat tegenover dat de 500 wat comfortabeler is. Alle punten van aandacht vertelt @CasperH je in deze video.

YOLO: Lancia Lybra LX 1.8n 16v (839)

€950

2000

200.000 km

De Lancia Lybra was de laatste echte Lancia in het D-segment. Nou ja, ‘Lancia’, het was eigenlijk een Alfa Romeo 156. De Lybra heeft een minder mooi exterieur dan de 156, maar maakt dat goed met het interieur. Op het moment zitten ze nu op hun bodem qua prijs, niemand verwacht dat het ooit omhoog gaat. Dus wat je gewoon gaat doen is simpel: alle Lybra’s van Nederland oprijden. Staat er eentje te koop voor 900 euro? Biedt de helft en kijk hoe ver je komt. Pleeg vooral geen onderhoud. Een beurt kost net zoveel als een gebruikte Lybra. Dus zet die van jouw te koop voor 1.000 en koop er weer eentje voor 750. Maak je nog winst ook. Of je speelt quitte. In het budget kun je met gemak 5 Lybra’s kopen. Tip: vermijd de vijfcilinders. Bij deze moet de distributie vervangen worden en dan moet het hele blok eruit. Moet je niet willen. Daarbij is de 1.8 nauwelijks langzamer.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!