Ernstig tekort aan Renault onderdelen, wat nu?

Die kunnen niet wachten om met Honda motoren te gaan rijden. Of nou ja..

Er borrelen wel heel aparte geruchten op dit weekend. Nu Renault de laatste aantal races blijkbaar heeft besloten zich te willen meten met de Japanse standaard voor kwaliteit *kuch* is het vooral Toro Rosso die er de effecten van begint te voelen. Op zowel de auto van Gasly als die van Hartley werden dit weekend de achtste MGU-H gemonteerd, waardoor ze tien plaatsen aan gridstraffen voor hun kiezen kregen.

Dit is echter nog maar het begin van hun onderlinge drama. Hartley kreeg dit weekend al vroegtijdig (lees: tijdens zijn eerste outlap in VT1) te kampen met een kapotte turbo, terwijl Gasly niet verder kwam dan een enkele vliegende ronde. En dit in navolging van een niet al te succesvol weekend in Mexico, waar er gevoelsmatig vrijwel iedere sessie een Renault motor ontplofte.

De problemen zijn ondertussen van zo’n onverwachte grootte, dat nu langzaam maar zeker duidelijk begint te worden dat Renault straks misschien helemaal geen onderdelen meer heeft liggen. Mochten er dit weekend of tijdens de vrije trainingen in Abu Dhabi nog wat delen het leven laten, dan kan het dus best zo zijn dat Toro Rosso straks zelfs zonder zit en dus niet aan de race kan deelnemen.

Als je je afvraagt waarom ze niet gewoon meer onderdelen bouwen, kijk je tevens direct naar het ware probleem van het verhaal. De Franse leverancier kan in dit stadium van het seizoen namelijk niet even extra onderdelen bouwen, simpelweg omdat ze daar geen tijd voor hebben. Toro Rosso is inmiddels alle andere Renault-klanten al afgeweest en heeft binnen hun eigen team alle mogelijke onderdelen al uit de schappen getrokken om de auto’s maar de baan op te krijgen.

Mocht Honda hun zaakjes een beetje op orde stellen, dan is het dus niet eens zo’n slechte keuze geweest om dit zinkende schip te verlaten.