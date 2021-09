Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Rusland 2021

Wie pakt de pole in Putins Rusland, op een vochtig Sochi Autodrom?

Het werd alweer de hele week aangekondigd: regen was in aantocht op het Sochi Autodrom. Eerst zou het hele weekend vochtig zijn, doch naarmate we dichter bij het weekend kwamen, bleek vooral de kwalificatie een waterbal te worden. Dat is natuurlijk altijd goed nieuws voor de racefanaat. Het maakt elke sessie toch net even wat onvoorspelbaarder dan wanneer het gewoon gortdroog is. Het is alleen niet leuk, als het zo hard giet dat er helemaal niet gereden wordt. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de ‘race’ in Spa.

En ook vandaag leek het er even op dat de kwalificatie misschien naar morgen verplaatst zou worden. De sessies in de ondersteunende klasses werden uit voorzorg maar vast ondergeschikt gemaakt aan het doorgaan van de kwali. Maar ja, dat houdt het vocht uit de hemel natuurlijk niet tegen.

Gelukkig blijkt het om klokslag 14:00 onze tijd droog genoeg om het circuit op te zoeken. Blijft de vraag over: met welke tijd pakt geweldige vent Bottas de pole, in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Rusland?

Q1

Tsunoda is de eerste man op de baan. De Japanner heeft aangekondigd dat hij het doorgaans grote verschil met Gasly wil dichten, dus hij kan aan de bak. TSU zal ook wel moeten, want nu talentje Hauger de F3 titel heeft gepakt, lijkt er eindelijk weer iemand met dikke skills te zitten in de talentpoel van Red Bull. Hauger gaat in principe volgend jaar F2 doen, maar er zijn gekkere dingen gebeurd.

Sommige coureurs doen een rondje op de full wets, maar inters blijken al snel de way to go. Max Verstappen gaat echter helemaal niet. De Nederlander weet natuurlijk dat hij na zijn motorwissel (en gridstraf) morgen achteraan moet beginnen. Daar het morgen naar verwachting droog zal zijn, ziet MV33 er geen heil in om nu zijn nieuwe motor te belasten. In tegenstelling tot Leclerc trouwens, die ondanks zijn eigen motorwissel wel even door Q1 heen cruist.

Aan het eind van de rit zijn er daarmee naast Max feitelijk maar vier afvallers in plaats van vijf. En dat zijn de vier auto’s met Ferrari-motor. Ondanks de regen wreekt zich daar dus toch een gebrek aan pk’s. Raikkonen, Schumacher, Giovinazzi en Mazepin mogen een warme handdoek opzoeken. Bottas is uiteraard de snelste van het stel, gevolgd door Perez.

De afvallers: Raikkonen – Schumacher – Giovinazzi – Mazepin – VERSTAPPEN

Q2

In Q2 geeft Mercedes ook al snel de toon aan, maar ditmaal is Hamilton exact een tiende sneller dan Bottas. Aston Martin onderstreept met Stroll en Vettel comfortabel in de top-10 dat een low rake concept werkt op deze baan. Dat Norris achter de Mercs aansluit mag geen verrassing heten. Dat Alonso eveneens als een speer gaat, is een stuk opvallender.

Maar het mooie van deze sessie is nu dat het langzaam maar zeker opdroogt op de baan. Dat betekent dus dat de tijden aan het einde van de sessie nog flink verbeterd kunnen worden, wat een goede basis is voor een tombola. Onderin beeld zijn alle sectoren groen.

Maar groen is ook het grootste slachtoffer aan het eind van de rit. In zijn Aston Martin ziet Vettel namelijk groen van jaloezie op teammaat Stroll. Die laatste gaat namelijk wel naar Q3, maar Vettel zelf is niet op het juiste moment op de baan en komt 52 duizendsten tekort op Sainz. Latifi en Leclerc zetten geen tijd op de klok en daarnaast vallen ook de twee Alpha Tauri’s buiten de boot.

De afvallers: Vettel – Gasly – Tsunoda – Latifi – Leclerc

Q3

Hamilton en Bottas gaan snel voor een tijd. Hierbij schetst het onze verbazing dat de eerste een stuk sneller is dan de laatste. Hoe kan dat nou? Het is zelfs zo erg dat de twee Mercs gesplit worden door de McLaren van Norris. Perez geeft een dikke seconde toe op Hamilton, dus die lijkt geen kandidaat voor de pole.

Normaal gaan we dan op voor de tweede rondes voor een herhaling van zetten. Dit keer is het echter net weer een beetje anders. We zitten op het omslagpunt voor slicks! Russell is de eerste die durft. Maar misschien is hij te snel. Als de baan er nog niet klaar voor is, verlies je alleen maar supersnel temperatuur in je banden.

Hamilton heeft de provisionele pole in handen en zal hopen dat het opdrogen van de baan nog heel eventjes duurt. Vooral ook omdat de wereldkampioen een foutje maakt. HAM vergaloppeert zich bij het inrijden van de pit en beschadigt zijn vleugel. Normaal geen groot probleem voor Mercedes, maar toch opvallend.

Als de vlag al valt en we het eigenlijk niet meer verwachten, zien we opeens groene en paarse sectoren onderin beeld! Sainz gaat naar P1, Ricciardo naar P3. En dan…gaat Norris naar P1!!1!. En Russell ook nog maar even naar P3. Mercedes timet verkeerd en mist de boot in deze kwalificatie die vooraf eigenlijk al aan hen gegeven was. Voor Hamilton, die ook nog een keer spint, resteert P4. Bottas moet het doen met P7. Perez doet het ook niet geweldig met P9. Desalniettemin zit Verstappen waarschijnlijk ergens te gniffelen in een motorhome…

F1 kwalificatie Rusland 2021: De volledige uitslag