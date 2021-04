Praktische cabrio voor 9K? Autoblog advies! - Autoblog.nl

Een auto kiezen is altijd een combinatie tussen verstand en emotie. Hoe zit dat met een praktische cabrio voor het betere toerwerk?

Het mooie weer komt er eindelijk weer. Of tenminste, dat moet er nu aan gaan komen. Buiten wil het nog weleens verraderlijk weer zijn potjandrie. Maar het kan nu niet meer lang duren voordat het weer een stuk beter gaat worden.

Er zijn meerdere mensen die er zo over denken waaronder Autoblog-lezer Simon. Hij is nu al een tijdje aan het kijken naar een auto voor erbij. Zakelijk heeft hij een auto van de zaak, een Passat GTE. Die wordt binnenkort vervangen door een andere zakelijke auto, maar het gaat in dit geval om de privé-auto. Privé hebben ze namelijk een Citroen Xsara Picasso. Die hebben ze in 2006 geërfd en dat gekke ding gaat maar niet kapot. Simon en zijn vrouw hebben de ruimte niet echt nodig en ondanks dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken, is het naar 270.000 km mooi geweest. Zo’n auto kan nog jaren mee in het oostblok.

Praktische cabrio

Simon wilt niet zozeer iets moderners, dan wel iets dat leuker is. Hijzelf wil al heel erg lang en heel erg graag een cabriolet. Zijn vrouw vindt dat op zich goed, mits de auto maar een achterbank heeft. Dus geen tweezitter. Een TT of SLK is erg leuk, maar die valt dus af. Simon wil liever niet iets met te veel kilometers. Zeker niet meer dan twee ton, liefst flink minder. Qua motor liever geen zescilinder. Ja, die klinken mooi, maar zuipen een hoop. Daarbij viel het hem op dat de prestaties vaak nauwelijks beter zijn. Kortom, we denken allemaal aan een Saab Cabrio, maar wat is er nog meer?

De wensen en eisen voor de praktische cabrio voor Simon kun je hieronder bekijken:

Huidige auto: Volkswagen Passat GTE, Citroën Xsara Picasso Koop / Lease: Lease Budget zo’n 9.000 euro, beetje reserve voor achterstallig onderhoud Jaarkilometrage 15.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Praktische cabrio voor gezin en fun Gezinssamenstelling Getrouwd, 1 kind en een hondje Voorkeursmodellen Saab Cabrio No go Japans, Chinees, Koreaans

De meest logische keuze: Saab 9-3 Cabrio 2.0T Vector

€ 8.950

2005

165.000 km

Zoals gezegd, deze aanvraag voor een verstandige en praktische cabrio schreeuwt om een open Saab. Natuurlijk behandelen we die als eerste. De Saab Cabrio is een klassieker in spé. Dit is de laatste generatie, alles wat hierna komt kwam was slechts een facelift. Het is de ideale cabrio voor de relaxte ritten. Sterker nog, je wordt ook vrij relaxed van deze auto. De 175 pk 2.0T is echt meer dan voldoende, de 1.8t (stiekem ook een 2.0t) is meer dan toereikend.

Verder heeft de Saab de typische voor- en nadelen. Het interieur is niet echt fraai en alles voelt wat grof afgewerkt aan (omdat dat ook zo is). En waarom is alles grijs en niet zwart of beige bij bijna alle exemplaren? Ook zijn ze niet vrij van kleine mankementen (controleer het Saab 9-3 aankoopadvies) en omdat het merk niet meer bestaat, moet je naar een specialist. Specifiek zijn er dan ook nog eens deze aandachtspunten die je kunt zien in de Saab 9-3 Cabrio occasionvideo.

Audi A4 Cabriolet 1.8T (B6)

€ 8.950

2006

170.000 km

Een ingetogen vierzits cabriolet en een viercilinder turbomotor in de lengte voor de vooras. De Audi A4 Cabrio is meer een originele Saab Cabrio dan de eh, Saab Cabrio. Eigenlijk doet de Audi A4 alles even beter dan de Saab 9-3. De zitpositie is prettiger, het interieur is veel fraaier, de stijfheid is beter voor elkaar, de afwerking staat op een veel hoger peil evenals het comfort. De 1.8T kwam pas later de A4 Cabrio-range versterken, de V6-motoren lopen fraaier, maar verbruiken wat olie.

Die 1.8T is niet spannend, maar een fijn, smeuïg en betrouwbaar blok. Ga gek genoeg voor een pre-facelift model. Die zijn namelijk veel fraaier. Verdere aandachtspunten vind je in dit Audi A4 Cabrio aankoopadvies van @Wouter. Wel een nadeel: er staan veel te veel verpauperde exemplaren rond met RS7-velgen, niet originele single-frame grille en gare LEDs. Het hoeft geen betoog dat je dat soort auto’s altijd moet ontwijken.

Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor (A209)

€ 8.500

2003

155.000 km

Je kan ook vol op chic gaan en kiezen voor een heuse Mercedes-Benz. Net als bij de Audi A4 is er een kleine V6 (CLK 240), die aanzienlijk meer zuipt en prettiger in het gehoor ligt. De 1.8 motor met mechanische compressor doet het op zich prima, alhoewel die superchargers met name onderin iets meeblazen. Spectaculair wordt het niet. Wel is de gaspedaalrespons beter dan in een Saab of Audi met turbo. Maar ja, maakt dat uit in een praktische cabrio? Nee, precies.

De CLK is een zeer geriefelijke auto die destijds (flink) boven de concurrenten werd gepositioneerd. Dat was niet helemaal terecht, maar de wetten van de occasion-markt hebben dat verschil recht gezet. Er zijn er voldoende te vinden in het budget. Net als bij de A4: let op fout getunede exemplaren. Wat je wil zien is iets te kleine originele wielen zo min mogelijk eigenaren. Ze zijn prima te vinden overigens.

Volvo C70 Convertible 2.0T

€ 7.950

2004

160.000 km

Wie Saab zegt, moet Volvo zeggen. Helaas zitten we met het budget op een lastig punt. Iets meer centjes erbij en je hebt een nieuwer type. Of je zoekt een fraai exemplaar op van de eerste generatie. De eerste C70 lijkt best veel op de Saab Cabrio. Een wat grover interieur, een iets hogere rechtop zitpositie en een zeer beweeglijke koets. Heel erg storend is het niet, maar je merkt wel dat het een oudere auto is, waarvan de ontwerp-basis uit de vroege jaren ’90 stamt.

Dat geeft de auto overigens ook zijn charme. De motor is overigens uit de kunst: een fraai geluid, veel koppel en een enigszins acceptabel verbruik. Je gaat er toch niet mee racen, dus een T5 is nergens voor nodig (maar wel mogelijk). Ten opzichte van de Audi en Mercedes valt het wel op hoe weinig versjonnificeerde modellen er zijn van de C70. Dat is het voordeel van een braaf merk.

Anti-Yolo: Opel Astra TwinTop Cosmo 1.6T (H)

€ 6.750

2008

90.000 km

Voor vandaag introduceren we een nieuwe categorie in de Autoblog advies-rubriek. De anti-YOLO. Het is dus juist de verstandige keuze. Of de kleurloze keuze waarmee je jezelf toch stiekem heel erg blij kunt maken. Want waarom zou je deze Opel Astra overwegen? Allereerst is de basis van deze auto net even wat moderner dan die van de andere auto’s. De driedelige hardtop is bijzonder fraai voor zijn soort.

Het is een van de weinige klapdak-cabrio’s die niet een enorm bolle bips heeft. De motor is een uitstekend presterende 1.6 turbo, goed voor 180 pk. Het is geen racemonster, maar ook de 200 pk sterke 2.0T vallen prima in het bereik. De kilometers vallen mee en met zo’n Cosmo uitvoering heb je aan luxe niet te klagen. De navigatie is wel verouderd, maar dat geldt nog veel meer voor de andere auto’s in dit lijstje. Bekijk hier het Opel Astra aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

YOLO: Jaguar XK8 Cabrio (X100)

€ 9.995

175.000 km

1997

We gaan lekker de Yolo-toer op. De XK8 is niet alleen iets te duur, het is ook geen volwaardige vierzitter. Nu zijn de meeste cabrio’s niet echt superruim, maar deze Jaguar is wel erg krap. Alsof ze bij Jaguar wisten dat de meeste Jaaaaag-eigenaren toch alleen maar buitenechtelijke kinderen hebben. Wat voor de Jaguar spreekt, is zijn geweldige koetswerk. Het is echt een beeldschone auto.

Zo slecht als de jaren ’70 Jaguars is deze XK8 niet. Integendeel, maar man: het is een 24 jaar oude Brit die ooit meer dan twee ton in guldens kostte. Eenvoudige reparaties en onderhoud kunnen dan hard in de papieren lopen. Ook moet je onderaan het aanbod van de Jaguars XK8’s zoeken, dus je hebt te maken met import, veel kilometers én incourante kleurstellingen. Bereid je dus voor op het ellenlange XK8 aankoopadvies (ook het XK8 aankoopadvies op YouTube duurt lang). Maar op een zondagavond is er geen auto zo relaxed om mee te toeren als deze Jaguar.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto.