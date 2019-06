Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2019

Wordt het Hamilton, of toch weer eens Bottas op pole?

De racefan wordt ontzettend verwend in deze tijd van het jaar. Naast mooie F1 races in traditionele locaties als Monaco en Canada hebben we ook onze tanden kunnen zetten in de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. Vandaag (en morgen) staat daarnaast ook nog eens de 24 uur van de Nürburgring op de kalender, en de IndyCar race op het mooie circuit van Road America. Dus we hoeven ons niet te vervelen.

Keerzijde van de medaille: door de overvloed ligt het risico op de loer dat je kieskeurig wordt. Hebben we heel veel zin in de Grand Prix van Frankrijk op de bak asfalt die circuit Paul Ricard heet? Mwah. Zeker nu het na de trainingen lijkt alsof het het zoveelste Mercedes-feestje wordt misschien niet direct. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren, dus kijken doen we toch!

Q1

Een aantal middenveld-mannen zoekt vrij rap de baan op voor een rondje over de baan die met zijn felle blauwe en rode strepen lijkt op een preppy poloshirt van tien jaar geleden. McLaren lijkt goede papieren te hebben om best of the rest te worden dit weekend. Norris en Sainz zijn snel. Kunnen ze misschien zelfs Red Bull gaan bedreigen?

Max rijdt in ieder geval geen lekker eerste rondje. Maar met de kwalificatie in Canada in het achterhoofd laat MV33 er geen gras over groeien en gooit hij er toch even een snelle ronde uit. Max is daarmee bijn acht tienden langzamer dan Bottas op dit moment, maar zit ook zo’n zeven tiende voor Sainz. In handen van Max lijkt Red Bull Racing dus nog steeds ergens te zweven tussen de echte top en de ‘Formule 1.5’.

Of oordelen we te snel? De baan lijkt sneller te worden, want beide McLarens zijn in hun tweede snelle ronden sneller dan Verstappen. Ook sneller dan Vettel trouwens, die zijn snelle ronde al wat eerder heeft neergezet. Op het laatst van de sessie gaan nog een zwikje andere coureurs opeens hard. De twee Renaults plaatsen zich op plek vier en vijf en Perez gaat ook hard. Eens kijken hoe dat zich ontwikkelt in Q2 en Q3.

Het groepje van drie coureurs (Stroll, Russell, Kubica) dat standaard bij de laatste vijf staat in Q1 wordt dit keer aangevuld door Grosjean en Kvyat. Die laatste wist al dat hij flink wat gridstraffen voor de kiezen krijgt, dus misschien ontbrak het aan het laatste beetje motivatie. Teamgenoot Albon mag als vijftiende net wel door naar Q2.

De afvallers: Kvyat, Grosjean, Stroll, Russell, Kubica

Q2

In Q2 begint het grote bandenspel voor de race van morgen. Wie gaat er een poging doen op de gele mediums Q3 te halen? In ieder geval doen de beide Mercs dat, maar dat mag geen verrassing heten. Ferrari ‘moet’ misschien wel mee en stuurt ook beide coureurs naar buiten ‘op geel’. Bij McLaren en Red Bull gaan voormalig teammaatjes Max en Carlos de sessie (in eerste instantie) trotseren op de gele banden. Gasly gaat wel van kiet op rood rubber.

In tegenstelling tot hoe het meestal werkt is het de vraag of de rode band überhaupt veel tijdswinst oplevert op dit circuit. Met 7:30 te gaan staan de zes runners op geel in ieder geval op de plaatsen ééén tot en met zes. Natuurlijk is dat niet alleen maar toe te schrijven aan de banden, maar toch. Norris denkt het licht gezien te hebben en gaat ook naar buiten op mediums. Hetzelfde geldt voor Renaults.

Ondertussen is er wat pijn voor Max: de computer van de FIA vermeldt dat zijn snelste tijd afgepakt wordt vanwege het overschrijden van de track limits. Wederom dwalen onze gedachten af naar de kwalificatie in Canada, waar Max Q3 miste. Aan het einde van de sessie gaat Max naar buiten op de softs, maar dan blijkt dat de ronde die hij heeft staan toch voldoende is voor Q3. Hij kan dus zijn ronde afbreken en morgen starten op de mediums.

Dan blijft de vraag nog over: zien we aan het eind van Q2 weer net zo’n bizarre verbeteringen van tijd als in Q1? Het lijkt er wel op. Norris schiet omhoog op de tijdlijsten en Raikkonen gaat van P14 naar P9. De Fin zakt daarna echter terug omdat anderen zich ook nog verbeteren. Een van die anderen heet Pierre Gasly, die met veertig duizendsten van een seconde Alexander Albon weet af te troeven voor een plek in Q3. De vijf afvallers zijn naast Albon en Raikkonen ook Hulkenberg (ouch), Perez en Magnussen. Giovinazzi lijkt een beetje zijn vorm gevonden te hebben: voor de tweede achtereenvolgende keer is hij sneller dan Raikkonen en dit keer is dat tevens voldoende voor een plek bij de top-10.

De afvallers: Albon, Raikkonen, Hulkenberg, Perez, Magnussen

Q3

Nadat in Q2 bijna iedereen en hun oma doorging op de gele banden, is nu de vraag of coureurs ook voor die band opteren in Q3. De Mercs kiezen er in ieder geval voor om dat niet te doen. Bottas is in Q1 en Q2 de snelste geweest, dus logischerwijs is Hamilton na de eerste runs de man op de eerste stek. Vettel breekt zijn eerste run af vanwege een vermeend technisch probleempje met de bak. Giovinazzi besluit de hele eerste sequentie van rondjes aan zich voorbij te laten gaan.

Run twee moet zoals zo vaak het definitieve antwoord geven wie de beste papieren heeft voor de race van morgen. Maar we zien het eigenlijk al snel onder in beeld. Bottas verbetert zich niet in sector één, noch in sector twee. Hamilton gaat wel harder. Duidelijk verhaal. Het gevecht achter de twee Mercs is veel spannender.

Sainz gaat naar P4 en daarna Norris. Verstappen zit daarachter, maar pakt dan toch weer soeverein het plekje af van de McLarens. Hoewel soeverein: het verschil met Norris is maar negen duizendsten van een seconde. Red Bull gaat in de achteruit. Vettel zal toch ook een probleempje hebben. Hij blijft haken op P7, voor Ricciardo die achtste wordt. Gasly komt niet verder dan een ontluisterende P9. Man man man…Alle kaarten zijn daarmee geschud voor een snorefest van jewelste morgen. Ik heb er vast zin in!

De volledige uitslag

1. Hamilton (Mercedes)

2. Bottas (Mercedes)

3. Leclerc (Ferrari)

4. VERSTAPPEN (Red Bull)

5. Norris (McLaren)

6. Sainz (McLaren)

7. Vettel (Ferrari)

8. Ricciardo (Renault)

9. Gasly (Red Bull)

10. Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Albon (Toro Rosso)

12. Raikkonen (Alfa Romeo)

13. Hulkenberg (Renault)

14. Perez (Racing Point)

15. Magnussen (Haas F1)

16. Kvyat (Toro Rosso) –> krijgt gridstraf

17. Grosjean (Haas F1)

18. Stroll (Racing Point)

19. Russell (Williams)

20. Kubica (Williams)