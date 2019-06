Vergeet Le Mans, zo kijk je de 24 uur van de Nürburgring

Jetzt geht's los.

Vorig weekend was het voor racefans tijd voor de Franse klassieker in Le Mans (verslag). Het is altijd weer een mooi schouwspel, maar de hype werd dit jaar wel flink gedempt door het feit dat de winnaar vooraf al vaststond. Als enige echte fabrieksteam in de hoogste klasse mocht Toyota niet verliezen. Koppel dat aan het feit dat Alonso vorig jaar zijn voor de triple crown benodigde victorie al binnen had gesleept en er was eigenlijk ‘geen verhaal’ aan de kop van het veld.

We moesten het plezier dus vooral halen uit de andere klassen. In een daarvan ging onze landgenoot Jeroen Bleekemolen aan de haal met de winst, maar helaas kreeg hij te maken met Franse nonsens. Iemand van de organisatie leek besloten te hebben dat het team van Jeroen met de Ford GT niet mocht winnen. Tijdens de race kregen ze al twee dubieuze straffen. Toen ze desondanks alsnog wonnen, heeft de ACO de auto nog eens ‘goed bekeken’. Als gevolg daarvan kreeg het team eerst een straf opgelegd, waardoor het teruggezet werd naar plek twee. Omdat de benzinetank 0,1 liter te groot zou zijn werd uiteindelijk maar besloten Jeroen en zijn matties helemaal te diskwalificeren.

Gelukkig is er dit weekend meteen een kans voor de racefan om de zure nasmaak van chateau migraine weg te spoelen met wat frisse Riesling. In de Duitse Eifel gaat namelijk over een half uurtje de 24 uur van de Nürburgring van start. Er doen weliswaar geen prototypes mee, maar dat maakt de race niet minder spannend (integendeel misschien wel). De Duitse fabrikanten van dikbolides zijn natuurlijk goed vertegenwoordigd en nemen het op tegen Ferrari’s, Nissans en de Glickenhaus. Daarnaast zijn er in de lagere klasses ook weer de nodige paradijsvogels terug te vinden met oude Golfjes, BMW’s, Subies, Clio’s en KTM X-Bows.

Twaalf Nederlanders komen aan de start. Hun namen luiden Yelmer Buurman (AMG GT3, #6), Renger van der Zande (AMG GT3, #9), Indy Dontje (Ferrari 488 GT3, #22), Stef Dusseldorp (BMW M6 GT3, #33), Ricardo van der Ende (BMW M2, #40), Tom Coronel (Nissan GT-R, #45), Kay van Berlo (Aston Martin Vantage GT4, #76), Christiaan Frankenhout (BMW M3 GTR, #82), Carlo van Dam (Subaru WRX STI, #88), Nicky Catsburg (BMW M6 GT3, #99), Einar Thorsen (Porsche Cayman, #141) en Marco van Ramshorst (Porsche 718 Cayman GTS, #159).

Kijken kan, via het officiële youtube-kanaal van de race. Onze racereporter @rubenpriest is ook terplekke aanwezig, dus mochten er heel speciale dingen gebeuren komt er wellicht nog wat heet nieuws direct vanaf het circuit. De start valt tijdens de F1 kwalificatie om 15:30 uur. Ik zou kijken en daarna gewoon ons verslag van die kwali lezen.