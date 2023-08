Onderzoek: EV’s valselijk beschuldigd van in brand vliegen op schip

Man man man, de goede naam van EV’s blijkt valselijk besmeurd te zijn. Schande!

Het was al ‘waarschijnlijk‘, maar Automobilwoche durft het nu met zekerheid te stellen: op basis van onderzoek blijken EV’s niet verantwoordelijk voor de grote brand op de Freemantle Highway. Deze schuit die in lichterlaaie ging, was enkele weken onderwerp van gesprek. Momenteel ligt hij nog steeds in de voormalige bananenterminal van de Eemshaven in Groningen.

Toen het grote publiek hoorde dat er een boel EV’s aan boord waren, werd de conclusie al snel getrokken. EV’s staan er immers om bekend zomaar te kunnen ontvlammen en daarna bijna niet geblust te kunnen worden. Ze zijn wat dat betreft net als (oude) Italiaanse exoten. In de meeste andere aspecten helaas niet, overigens.

Het blijkt maar weer hoe je op basis van suggesties, roddel en achterklap zomaar de verkeerde conclusies kan trekken. Want uit gedegen onderzoek, blijkt nu dus dat de brand (vrijwel) zeker niet gestart is door een ontvlamde EV. Deze conclusie wordt getrokken uit een aantal feiten.

Ten eerste staat het overgrote meerendeel van de EV’s juist op de vier van twaalf dekken, die níet in vlammen op zijn gegaan. Eerst werd gedacht dat deze kris kras tussen de andere auto’s stonden. Maar kennelijk zijn praktisch alle auto’s die niet in brand zijn gegaan, EV’s.

Ten tweede was de brand uiteindelijk relatief ‘makkelijk’ te blussen. Of in ieder geval makkelijker dan je zou verwachten wanneer 500 EV’s in de hens gaan. Het is immers wel zo dat als die eenmaal gaan, er geen redden meer aan is. En dat een EV-brand dagen tot weken kan ‘nasmeulen’. Doe dat maal 500 en je zou een oncontroleerbare vuurbal hebben. Het International Union of Marine Insurance (IUMI) stelt na het eerste onderzoek vast:

‘no fire onboard a ro-ro (roll-on/roll-off) or PCTC (Pure Car and Truck Carrier) has been proven to have been caused by a factory-new EV’ IUMI, pleit EV’s vrij

Een paar caveats bestaan dus nog. 1) was er wellicht een jong gebruikte EV aan boord? 2) geen oorzaak gevonden betekent niet altijd geen oorzaak aanwezig. Maar ja, zo kan je altijd blijven mierenforniceren. Dus uit naam van alle onverlaten in de auto community: sorry EV’s. Jullie naam is bij deze gezuiverd. Waarvan akte.